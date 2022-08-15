Американская компания отвела видеохостингу Rutube две недели, чтобы скрыть в его iOS-приложении материалы государственных СМИ РФ либо сделать их доступными только для пользователей в России.
Apple требует от Rutube скрыть в приложении контент российских госСМИ
Американская корпорация Apple потребовала от видеохостинга Rutube скрыть материалы государственных СМИ РФ в приложении для операционной системы iOS. Об этом сообщили в понедельник, 15 августа, российские государственные информагентства со ссылкой на пресс-службу Rutube.
"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media". Это приведет к тому, что приложение Rutube будет недоступно для новых пользователей из других стран. Тем пользователям, которые скачали приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления", - цитирует ответ пресс-службы "Интерфакс".
На принятие решения Apple отвела две недели, в противном случае приложение будет удалено из магазина App Store.
Видеохостинг не намерен скрывать контент
Представители Rutube заявили, что не собираются устанавливать ограничения на распространение российских государственных СМИ, поскольку это "нарушает права русскоязычного населения". В то же время доступ к приложению ограничили до трех стран. Теперь скачать его могут только жители России, Беларуси и Казахстана.
На Rutube представлены многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Среди них - Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 24, ТНТ, RT, "Спас", а также каналы телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова и других.