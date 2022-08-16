МВД предложит проверять знание госязыка у получателей постоянных ВНЖ

Министр подчеркнул, что уже в настоящее время осуществляется строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах с тщательной проверкой каждого, кто въезжает в Латвию, и с 24 февраля число граждан России, которым выданы ВНЖ, минимально.

В соответствии с директивой Европейского союза они выдаются только в исключительных случаях, например, для воссоединения семьи или по гуманным соображениям. Кроме того, правоохранительные органы тщательно проверяют лиц, которым ВНЖ были выданы в предыдущие годы.

С начала войны России против Украины аннулировано почти 1000 ВНЖ, выданных гражданам России и Беларуси, в том числе 114 на основе заключений органов безопасности. В свою очередь Государственная пограничная охрана в этом году запретила въезд в страну 263 гражданам России и 43 гражданам Беларуси.

Как сообщалось, коалиционные партии намерены ввести новые ограничения для граждан России и Беларуси, чтобы лишить их возможности продлевать ВНЖ.