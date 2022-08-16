Министр внутренних дел Кристап Эклонс предложит проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных видов на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
МВД предложит проверять знание госязыка у получателей постоянных ВНЖ
Министр подчеркнул, что уже в настоящее время осуществляется строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах с тщательной проверкой каждого, кто въезжает в Латвию, и с 24 февраля число граждан России, которым выданы ВНЖ, минимально.
В соответствии с директивой Европейского союза они выдаются только в исключительных случаях, например, для воссоединения семьи или по гуманным соображениям. Кроме того, правоохранительные органы тщательно проверяют лиц, которым ВНЖ были выданы в предыдущие годы.
С начала войны России против Украины аннулировано почти 1000 ВНЖ, выданных гражданам России и Беларуси, в том числе 114 на основе заключений органов безопасности. В свою очередь Государственная пограничная охрана в этом году запретила въезд в страну 263 гражданам России и 43 гражданам Беларуси.
Как сообщалось, коалиционные партии намерены ввести новые ограничения для граждан России и Беларуси, чтобы лишить их возможности продлевать ВНЖ.
Планируется, что запрет на продление ВНЖ не будет применяться к тем гражданам России и Беларуси, которые состоят в браке с гражданами Латвии и проживают в Латвии, прокомментировала идею партнеров по коалиции парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевица.
Она пояснила, что супруги граждан Латвии, которые являются гражданами России и Беларуси и проживают в Латвии, могут попасть в категорию исключений, на которые не будет распространяться запрет на продление ВНЖ. "Если человек живет здесь, то мы ни при каких обстоятельствах не говорим о разделении семьи", - пояснила парламентский секретарь МИД.
Запрет может касаться тех видов на жительство, которые были выданы за инвестиции в латвийскую экономику, например, за приобретение недвижимости в стране.
На вопрос, сколько людей может затронуть планируемый запрет, Калниня-Лукашевица не дала точного ответа, указав, что эта информация обобщается Министерством внутренних дел.
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