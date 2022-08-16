ВНЖ не будут лишать граждан России и Беларуси, которые состоят в браке с латвийцами

В свою очередь, комментируя план по введению запрета на продление ВНЖ для граждан России и Беларуси в программе 900 sekundes на TV3, министр юстиции Янис Борданс пообещал, что при разработке нормы будут рассмотрены и взвешены различные аспекты, чтобы закон "не попал из одной крайности в другую".

В этом контексте министр юстиции также добавил, что часто люди, которые сейчас приезжают в Латвию из России, более лояльны к нашей стране, чем те, кто поселился в Латвии в годы оккупации.

Как сообщалось, к пересмотру упомянутой нормы призвал президент государства Эгил Левитс. По его мнению, гражданам России больше не следует продлевать вид на жительство, за исключением особых случаев.

В настоящее время из-за российской войны Латвия не выдает визы российским гражданам, за исключением определенных случаев, и больше не продает вид на жительство инвесторам.

Партнеры по коалиции выражают концептуальную поддержку предложению президента продлевать ВНЖ лишь в редких исключительных случаях. Представители правящей коалиции допускают, что изменения в закон могут быть приняты Сеймом на осенней сессии, которая стартует в сентябре.

Как сообщалось, в субботу, 13 августа, обращаясь к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, президент Эгил Левитс заявил, что выданные до сих пор в Латвии виды на жительство и визы лицам, поддерживающим российскую агрессию, должны быть аннулированы.