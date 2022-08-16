Для девятнадцатилетнего подростка фестиваль Summer Sound завершился в Курземской региональной больнице, где он по-прежнему лечит полученные травмы. В свою очередь его семья указывает на бездействие полиции и охраны - охрана не вмешалась в конфликт, а заявление друзей пострадавшего в полицию не было принято с аргументацией, что заявление может подать только пострадавший, сообщает во вторник портал Lsm.lv со ссылкой на сюжет Скрундского телевидения.
На фестивале Summer Sound сильно избит подросток; семья в шоке от бездействия охраны и полиции
Как сообщает портал, девятнадцатилетний Янис (имя изменено) незадолго до семи часов вечера отправился со своим другом из палаточного городка на концерт, но вдруг к нему подошел неизвестный мужчина и сильно ударил в лицо. Янис упал, а нападавший продолжал наносить удары по лицу. Обидчику удалось сбежать.
"То, какие травмы были нанесены, это действительно уму непостижимо, вокруг люди, вокруг охрана, но ничего не делалось", - рассказала телевидению мама пострадавшего подростка.
Янис из медпункта Summer Sound был перевезен в травмпункт Лиепайской больницы, а оттуда - в Рижскую клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня, где ему была сделана операция.
У него были констатированы тяжелые травмы головы, челюсти и зубов, которые придется лечить долгое время.
Как сообщает портал, после произошедшего друзья Яниса отправились в Лиепае в полицию, чтобы написать заявление, но им отказали, так как заявление может подавать только пострадавший.
В свою очередь представители Госполиции пояснили журналистам, что, возможно, возникла ошибка в коммуникации, так как в такой ситуации полиция получает информацию от медучреждения и начинает следствие и без заявления.
В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения травм средней тяжести. Самое суровое наказание за такое преступление, как сообщает Lsm.lv, - лишение свободы на срок до трех лет.
Директор Summer Sound Майя Скреяне на вопрос, почему охрана, которая, по словам очевидцев, видела произошедшее, не вмешалась, журналистам, в принципе, не ответила. "Как мы как организаторы фестиваля, так и охранная фирма сотрудничаем с правозащитными органами и передали им всю доступную нам информацию", - заявила она.
Полиция признала, что этот инцидент стал самым тяжелым и серьезным на Summer Sound.
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