На фестивале Summer Sound сильно избит подросток; семья в шоке от бездействия охраны и полиции

Как сообщает портал, девятнадцатилетний Янис (имя изменено) незадолго до семи часов вечера отправился со своим другом из палаточного городка на концерт, но вдруг к нему подошел неизвестный мужчина и сильно ударил в лицо. Янис упал, а нападавший продолжал наносить удары по лицу. Обидчику удалось сбежать.

"То, какие травмы были нанесены, это действительно уму непостижимо, вокруг люди, вокруг охрана, но ничего не делалось", - рассказала телевидению мама пострадавшего подростка.

Янис из медпункта Summer Sound был перевезен в травмпункт Лиепайской больницы, а оттуда - в Рижскую клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня, где ему была сделана операция.

У него были констатированы тяжелые травмы головы, челюсти и зубов, которые придется лечить долгое время.

Как сообщает портал, после произошедшего друзья Яниса отправились в Лиепае в полицию, чтобы написать заявление, но им отказали, так как заявление может подавать только пострадавший.