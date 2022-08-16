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На фестивале Summer Sound сильно избит подросток; семья в шоке от бездействия охраны и полиции

rus.tvnet.lv
На фестивале Summer Sound сильно избит подросток; семья в шоке от бездействия охраны и полиции
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Для девятнадцатилетнего подростка фестиваль Summer Sound завершился в Курземской региональной больнице, где он по-прежнему лечит полученные травмы. В свою очередь его семья указывает на бездействие полиции и охраны - охрана не вмешалась в конфликт, а заявление друзей пострадавшего в полицию не было принято с аргументацией, что заявление может подать только пострадавший, сообщает во вторник портал Lsm.lv со ссылкой на сюжет Скрундского телевидения.

Как сообщает портал, девятнадцатилетний Янис (имя изменено) незадолго до семи часов вечера отправился со своим другом из палаточного городка на концерт, но вдруг к нему подошел неизвестный мужчина и сильно ударил в лицо. Янис упал, а нападавший продолжал наносить удары по лицу. Обидчику удалось сбежать.

"То, какие травмы были нанесены, это действительно уму непостижимо, вокруг люди, вокруг охрана, но ничего не делалось", - рассказала телевидению мама пострадавшего подростка.

Янис из медпункта Summer Sound был перевезен в травмпункт Лиепайской больницы, а оттуда - в Рижскую клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня, где ему была сделана операция.

У него были констатированы тяжелые травмы головы, челюсти и зубов, которые придется лечить долгое время.

Как сообщает портал, после произошедшего друзья Яниса отправились в Лиепае в полицию, чтобы написать заявление, но им отказали, так как заявление может подавать только пострадавший.

В свою очередь представители Госполиции пояснили журналистам, что, возможно, возникла ошибка в коммуникации, так как в такой ситуации полиция получает информацию от медучреждения и начинает следствие и без заявления.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения травм средней тяжести. Самое суровое наказание за такое преступление, как сообщает Lsm.lv, - лишение свободы на срок до трех лет.

Директор Summer Sound Майя Скреяне на вопрос, почему охрана, которая, по словам очевидцев, видела произошедшее, не вмешалась, журналистам, в принципе, не ответила. "Как мы как организаторы фестиваля, так и охранная фирма сотрудничаем с правозащитными органами и передали им всю доступную нам информацию", - заявила она.

Полиция признала, что этот инцидент стал самым тяжелым и серьезным на Summer Sound.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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