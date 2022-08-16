Ребенок взял 500 евро и купил пять мобильников. Мать полгода пыталась вернуть деньги

Как сообщает передача, ребенок осуществил покупку в марте этого года. В магазине Evelatus, находящемся в торговом центре Alfa Akropole, он купил пять мобильных телефонов. После этого мальчик подарил их одноклассникам. О щедром подарке мать проинформировала учительница.

В магазине было такое отношение, которое позволяло понять, что ничего не будет [деньги не отдадут], - рассказала женщина. - Они [продавцы в магазине] сказали: откуда мы можем знать, может быть, ребенок накопил деньги? Но это же очень большие деньги! Я поняла бы, если бы он купил один телефон. Может быть. Несмотря на то, что 11-летнему ребенку и один телефон не стоило бы продавать. Считаю, что его нужно покупать вместе с родителями".