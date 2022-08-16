11-летний ребенок, у которого, как указывает мать, имеется расстройство аутистического спектра, взял из дома запасы наличных денег родителей и купил в магазине пять мобильных телефонов, а магазин возвращать деньги не хочет - борьба за возврат финансовых средств тянется уже полгода, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Ребенок взял 500 евро и купил пять мобильников. Мать полгода пыталась вернуть деньги
Как сообщает передача, ребенок осуществил покупку в марте этого года. В магазине Evelatus, находящемся в торговом центре Alfa Akropole, он купил пять мобильных телефонов. После этого мальчик подарил их одноклассникам. О щедром подарке мать проинформировала учительница.
Матери удалось вернуть мобильные телефоны в тот же день, однако с возвратом денег все пошло далеко не так гладко.
Как рассказала передаче мать ребенка, покупка телефонов с последующим одариванием ими одноклассников произошла под влиянием синдрома Аспергера (подвид аутизма), которым страдает ребенок. Мать допускает, что сын изначально не осознавал, что делает что-то плохое.
"Спросила [у работников магазина]: как вообще 11-летнему ребенку можно продать пять телефонов?
Он [продавец] сказал мне: покажите закон, запрещающий это делать?
В магазине было такое отношение, которое позволяло понять, что ничего не будет [деньги не отдадут], - рассказала женщина. - Они [продавцы в магазине] сказали: откуда мы можем знать, может быть, ребенок накопил деньги? Но это же очень большие деньги! Я поняла бы, если бы он купил один телефон. Может быть. Несмотря на то, что 11-летнему ребенку и один телефон не стоило бы продавать. Считаю, что его нужно покупать вместе с родителями".
Борьба матери за возврат 500 евро не задалась, поэтому она решила обратиться к журналистам. После вмешательства журналистов администрация Evelatus все-таки стала отзывчивее - сразу же предложила матери ребенка вернуть 80% от потраченной суммы. Мать мальчика на это предложение согласилась.
В свою очередь глава Центра по защите прав потребителей (РТАС) Байба Гайлите, комментируя ситуацию, пояснила передаче, что закон не запрещает продавать детям дорогие товары.
"Гражданский закон предусматривает, что ребенок до 18 лет не является дееспособным. Он мог бы распоряжаться карманными или подаренными деньгами. Думаю, что магазин при больших суммах мог бы спросить у ребенка, почему он без родителей, откуда деньги. Все-таки стоило немножко позаботиться о ребенке, который совершает такую покупку. Не верю, что есть много родителей, которые позволили бы своим детям делать крупные покупки без своего присутствия. Должны быть подозрения, что это несогласованная покупка. Если речь идет о пяти телефонах, то это вообще подозрительная сделка, которую продавцу не стоило поддерживать", - отметила Гайлите.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!