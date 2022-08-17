Посольство РФ так и не сменило табличку с адресом на "улицу независимости Украины"

Как передает Latvijas avīze, посольство до сих пор не сняло с фасада старую табличку с адресом ул. Антонияс, 2.

В Министерстве иностранных дел и Рижской думе пояснили, что посольство никак нельзя заставить выполнить это требование, потому что на посольство России в Риге, как и на посольство Латвии в Москве, распространяется Венская конвенция, которая предусматривает, что помещения дипломатического представительства неприкосновенны.

Latvijas Avīze поинтересовалась в посольстве, почему до сих пор не выполнено решение думы, но ответа не получило. На здании, которое расположено рядом с посольством России и принадлежит частным владельцам, также висит старая табличка с адресом ул. Антонияс, 4, и только в конце здания чуть выше подвального этажа расположена табличка с новым названием.

Один из владельцев здания пояснил, что фасад здания очень неровный, и это было единственное место, где прикрепить табличку с новым названием. Рижская дума разрешение на это дала, поэтому нарушения нет. В свою очередь старое название улицы будет снято уже в ближайшее время.