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Видео ⟩ Сотни покупателей пытались запереть в шанхайском IKEA - все из-за Covid-19

rus.tvnet.lv
Сотни покупателей пытались запереть в шанхайском IKEA - все из-за Covid-19
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Фото: Ekrānuzņēmums

В минувшие выходные в Шанхае местные жители в очередной раз убедились, что значит правительственная "политика нулевого ковида". В соцсетях внимание привлекли кадры из местного магазина IKEA, в котором правоохранители фактически пытались запереть покупателей, один из которых контактировал с больным коронавирусом, сообщает BBC.

Китайские власти в субботу, 13 августа, попытались закрыть супермаркет в Шанхае  т.к. один из покупателей был в тесном контакте с заболевшим. На видеозаписи видно, что правоохранители пытаются закрыть двери, однако толпа покупателей буквально убегает от магазина.

Жители Шанхая в первом полугодии этого года уже провели в строгом карантине два месяца. С тех пор город с населением 20 миллионов человек время от времени сталкивался с внезапными карантинами в местах, где у жителей был диагностирован Covid-19 или контактная персона.

Многие люди оказались на несколько дней запертыми в необычных местах - ресторанах, спортзалах и офисах.

Власти приказали закрыть магазин IKEA т.к. один из покупателей контактировал с шестилетним мальчиком, у которого после возвращения из Тибета был обнаружен положительный результат на Covid-19. Заместитель директора Шанхайской комиссии по здравоохранению Чжао Дандан не смог сказать, действительно ли контактное лицо находилось в магазине IKEA.

Однако он добавил, что все, кто посетил этот магазин, обязаны в течение двух дней соблюдать строгий карантин, а затем в течение пяти дней внимательно следить за своим здоровьем.

Местное издание Shanghai Daily сообщает, что у шестилетнего мальчика Covid-19 проходит бессимптомно, в общей сложности выявлено 400 человек, тесно контактировавших с ним, а еще 80 000 человек должны пройти ПЦР-тесты.

Интересно, что магазин IKEA в шанхайском районе Шухуэй был первым магазином шведского мебельного гиганта в Китае, который открылся в 1998 году. Всего в Китае 35 магазинов IKEA.

Китайское правительство не намерено отказываться от своей политики борьбы с коронавирусом, несмотря на разрушительные последствия, которые она оказывает на экономику страны и растущее общественное недовольство. Кроме того, в определенных регионах строгий карантин зачастую вводится даже в том случае, если у кого-то был ложноположительный тест на Covid-19.

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