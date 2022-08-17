Видео ⟩ Сотни покупателей пытались запереть в шанхайском IKEA - все из-за Covid-19

Китайские власти в субботу, 13 августа, попытались закрыть супермаркет в Шанхае т.к. один из покупателей был в тесном контакте с заболевшим. На видеозаписи видно, что правоохранители пытаются закрыть двери, однако толпа покупателей буквально убегает от магазина.

Жители Шанхая в первом полугодии этого года уже провели в строгом карантине два месяца. С тех пор город с населением 20 миллионов человек время от времени сталкивался с внезапными карантинами в местах, где у жителей был диагностирован Covid-19 или контактная персона.

Многие люди оказались на несколько дней запертыми в необычных местах - ресторанах, спортзалах и офисах.

Власти приказали закрыть магазин IKEA т.к. один из покупателей контактировал с шестилетним мальчиком, у которого после возвращения из Тибета был обнаружен положительный результат на Covid-19. Заместитель директора Шанхайской комиссии по здравоохранению Чжао Дандан не смог сказать, действительно ли контактное лицо находилось в магазине IKEA.