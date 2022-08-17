Подоляк: Будет еще больше взрывов, Украина намерена уничтожить Крымский мост

Пожар во вторник, 16 августа, на складе российских боеприпасов в Джанкойнском районе Крыма стал напоминанием о том, что "оккупированный Россией Крым - это взрыв складов и высокий риск гибели от рук злоумышленников и воров", - сказал Подоляк.

Он предположил, что нападение на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могло быть делом рук партизан и отверг любые предположения о том, что это мог быть несчастный случай, о чем заявили в Москве.

"Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше таких инцидентов в ближайшие два-три месяца", - сказал Подоляк.

Он также заявил, что Украина считает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, законной военной целью. "Это незаконная постройка и основные пути снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Утром во вторник взрывы в Крыму повредили электроподстанцию ​​и уничтожили крупный российский склад боеприпасов, а также повредили железную дорогу в Джанкойском районе.

Позже также сообщалось о взрывах на территории военной авиабазы ​​в Симферопольском районе.

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