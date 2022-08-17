Государственная полиция установила личность мужчины, который в мае угрожал гражданке Украины в поезде, сообщили в Государственной полиции.
Фото ⟩ Полиция нашла мужчину, который угрожал украинке в поезде
Полиция нашла мужчину, который угрожал украинке в поезде
12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины.
Конфликт произошел по пути следования поезда от станции "Рига" до станции "Земитаны". Мужчина сел в электричку на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".
Ранее полиция опубликовала в соцсетях фотографию мужчины и призывала жителей помочь опознать его.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова