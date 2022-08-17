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Фото ⟩ Полиция нашла мужчину, который угрожал украинке в поезде

rus.tvnet.lv
Полиция нашла мужчину, который угрожал украинке в поезде
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Иллюстратвное фото
Иллюстратвное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция установила личность мужчины, который в мае угрожал гражданке Украины в поезде, сообщили в Государственной полиции.

12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины.

Конфликт произошел по пути следования поезда от станции "Рига" до станции "Земитаны". Мужчина сел в электричку на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".

Ранее полиция опубликовала в соцсетях фотографию мужчины и призывала жителей помочь опознать его. 

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