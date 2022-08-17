Фото ⟩ Полиция нашла мужчину, который угрожал украинке в поезде

12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины.

Конфликт произошел по пути следования поезда от станции "Рига" до станции "Земитаны". Мужчина сел в электричку на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".

Ранее полиция опубликовала в соцсетях фотографию мужчины и призывала жителей помочь опознать его.