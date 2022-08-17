Собчак: "Новая волна" была прекрасным и беззаботным временем"

В своем Instagram аккаунте ведущая поделилась воспоминаниями о фестивале "Новая волна": "Какое это было прекрасное, веселое, беззаботное время! Помню, как маленький мальчик Билан впервые спел перед Игорем Крутым и очень волновался. Помню бессонные разгульные ночи, веселые путешествия. Это было лучшее событие за лето".

Также Ксения рассказала, что после переезда "Новой волны" в Сочи что-то пошло не так и атмосфера потерялась: "удивительно, что переехав в Сочи - все это потерялось. "Не пошло" как говорится. Люди в сланцах и шортах на вечернем концерте, отсутствие атмосферы "богемной вечеринки", черт знает что не срослось, но не срослось. А в Юрмале эта атмосфера точно была".

Ксения Собчак со свойственной ей иронией подписала снимок из пустующей Юрмалы: "смотрим в будущее, а тучи сгущаются".

Ранее RUS TVNET уже писал о том, как популярная ведущая отдыхает в Юрмале. И судя по фотографиям в социальных сетях, она прекрасно провела время на латвийском курорте.

Собчак так часто бывает в Латвии, что российские СМИ решили, что у журналистки тут недвижимость. Ксения с жаром принялась опровергать слухи о себе.