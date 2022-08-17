"Я круче Абрамовича": Собчак ответила на слухи о своей недвижимости в Латвии

Ранее в ряде российских СМИ прозвучала информация о том, что Ксения владеет недвижимостью в Латвии. Это сообщение удивило Ксению и она поспешила опровергнуть информацию в своем Telegram канале:

"Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь "недвижка" в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня "недвижки" в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек", - написала Ксения Собчак, которая провела несколько дней в Юрмале.

Через несколько часов этот пост был удален без объяснения причин.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, как популярная ведущая отдыхает в Юрмале. И судя по фотографиям в социальных сетях, она прекрасно провела время на латвийском курорте.

Напомним, что Ксения - нередкий гость в Латвии, это не первый раз, когда она посещает нашу страну после начала войны в Украине. Ранее в апреле она уже рассказала о впечатлениях от приезда в нашу страну, особенно выделив ванильные сырки Kārums. Перед этим Собчак призналась, что летала в Ригу из Москвы снимать нового героя для программы "Осторожно, Собчак!".