Видео ⟩ Ксения Собчак с сыном приехали в Юрмалу

На одном из видео Собчак катается с сыном на велосипедах. "Следующая точка этого лета: родная Юрмала. 7 лет, до 2014-го, вела тут "Новую волну", золотое было время..." - подписала журналистка видео.

На другом видео телеведущая показала стенд с мороженым в Юрмале, где прокомментировала угощение в цветах украинского флага. "В Юрмале во всех мороженицах "главный цвет этого лета", - подписала она ролик.

На этом, впрочем, гастрономический тур Ксении с семьей не ограничился - на следующем видео она внимательно изучает юрмальские сухарики с сыром. "Ударим чесночными гренками по организму, - написала Ксения. - Отсюда я еду прямо на детокс".

Какова цель ее визита, Собчак в своем Telegram-канале пока не сообщила.

Ксения - нередкий гость в Латвии, это не первый раз, когда она посещает нашу страну после начала войны в Украине. Ранее в апреле она уже рассказала о впечатлениях от приезда в нашу страну, особенно выделив ванильные сырки Kārums. Перед этим Собчак призналась, что летала в Ригу из Москвы снимать нового героя для программы "Осторожно, Собчак!".