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В Харькове обстреляли жилую многоэтажку: есть погибшие

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rus.tvnet.lv
В Харькове обстреляли жилую многоэтажку: есть погибшие
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Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/

17 августа вечером в Харькове обстреляли жилой дом, сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет "Дождь".

В здании начался сильный пожар. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате обстрела российскими войсками общежития в Харькове возросло. По последним данным, погибли 6 человек, ранены 16.


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