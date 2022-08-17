17 августа вечером в Харькове обстреляли жилой дом, сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет "Дождь".
В Харькове обстреляли жилую многоэтажку: есть погибшие
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В Харькове обстреляли жилую многоэтажку: есть погибшие
В здании начался сильный пожар. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате обстрела российскими войсками общежития в Харькове возросло. По последним данным, погибли 6 человек, ранены 16.
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