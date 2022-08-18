Война России против Украины: в результате удара по общежитию в Харькове семеро погибших и 17 раненых

Официальный представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил "Суспильному", что разрушенное трехэтажное здание - это общежитие, в котором могли в том числе жить люди с нарушениями слуха. По его словам, в момент удара в нем находилось "от 20 до 40 человек".

Вместе с тем, Тамара, одна из жительниц здания рассказала, этому СМИ, что в результате удара она осталась без крова. "Это ночное время, весь дом был. На третьем этаже много пожилых людей, средина дома обрушилась. До 50 человек во всем здании, - говорит она. - Соседка у меня Светлана пострадала. Это общежитие - один длинный коридор, у каждого своя комната. Людей 50 точно есть. Нас четверо человек уцелело, больше мы никого не видим".

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, "всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье".

Фото: ГСЧС Украины

Синегубов утверждает, что в общежитии не было "никакого военного объекта", и среди пострадавших "исключительно гражданские, среди которых пенсионеры и дети".

Обстрел Харькова уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков, - написал он. - Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено". Зеленский назвал произошедшее "подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора".

Представили российских вооруженных сил пока не комментировали последний удар по Харькову.

Россия ударила по еще одному общежитию в Харькове, 18 человек ранены - обладминистрация

Россия ударила по еще одному общежитию в Харькове, 18 человек ранены - обладминистрация

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что в результате утренних ударов по городу российские военные "попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова".

"По состоянию на сейчас 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб", - пишет Синегубов.