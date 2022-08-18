В Facebook получило популярность видео, автор которого утверждает, будто президент Латвии Эгил Левитс каждый год получает два миллиона евро, а в совокупности за четыре года в должности он заработал восемь миллионов. Однако, как свидетельствует декларация доходов Левитса, утверждение автора видео - это неправда. Зарплата, компенсация и другие доходы Левитса от Канцелярии президента за прошлый год составили 90 740,86 евро. В свою очередь, общие доходы за прошлый год, включая также пенсии и наследство, составили около полумиллиона евро.
Действительно ли президент Латвии ежегодно зарабатывает по два миллиона евро?
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Некий мужчина на видео рассказывает, что президент на своем посту, когда 24/7 занимается только благосостоянием Латвии и развитием, становится миллионером:
"Каждый год примерно получает два миллиона евро. То есть за четыре года правления в теории - сейчас не точно, ребята, в теории - он может заработать восемь миллионов евро. То есть наш президент стал президентом Латвии, прошел срок - восемь миллионов евро".
Хотя сначала мужчина преподносит это все как теорию, далее он рассуждает так, будто у Левитса действительно есть восемь миллионов евро. Он продолжает, что президент и так живет за счет государства, "то есть он выбирает себе машину, дом, образ жизни, и ему все оплачивает государство". Дальше и вовсе автор видео говорит, что президент:
"Теперь представьте себе, лидер нации, который живет за счет государства, этих денег вот [показывает жестом - по горло] парню хватает, пенсионеру-то немецкому, почему нет. Имеет восемь миллионов чистого дохода".
Затем мужчина приходит к умозаключению, что президенту следует создать фонд, состояние которого восемь миллионов евро, "заработанных на Латвии за четыре года правления". И эти миллионы предлагает инвестировать в экономику. "А если ты, чувак, просто заработал восемь миллионов евро на нас плюс кучу фишек, бонусов и после срока свалил к себе в Германию, вот кто ты тогда после этого?"
Однако утверждения мужчины на видео о том, что президент страны зарабатывает по два миллиона в год - это неправда. Общий годовой доход президента за прошлый год составил 551 537,35 евро, о чем свидетельствуют данные декларации должностного лица Левитса за 2021 год, поданные в Службу государственных доходов. В свою очередь, зарплата президента за прошлый год составила 71 853,36 евро, а компенсация - 14 304 евро. Также от Канцелярии президента задекларированы другие доходы в размере 4583,50 евро. Таким образом, в целом доходы Левитса от Канцелярии президента составили 90 740,86 евро, что во много раз меньше 2 000 000 евро, о которых говорит мужчина на видео.
В общий доход Левитса включены также пенсии и компенсация Суда Европейского союза. Кроме того, Левитс получил наследство в размере 275 000 евро. Но даже с учетом наследства и других доходов президент и близко не получил за год два миллиона евро.
Для сравнения: в 2020 году общие доходы Левитса были больше. Общая сумма доходов составила 617 026,10 евро. Из них зарплата президента составила 71 520 евро.
Добавим, что в 2020 году президент после острой критики добровольно отказался от повышения своей зарплаты. Руководство Канцелярии президента в свете распространения Covid-19 призвало не проводить ежегодную индексацию зарплаты президента в 2021 году. Таким образом, зарплату Левитсу не увеличили на 300 евро, как планировалось. Однако уже в этом году зарплата президента возросла. До уплаты налогов она составляет 6260 евро в месяц и еще 1252 евро на репрезентационные расходы. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 360 евро. Но и этот прирост никак не обеспечит доход президента в размере двух миллионов евро.
В законе "Об обеспечении деятельности президента Латвии" сказано, что зарплату и репрезентационные расходы президента определяет Сейм, учитывая ежегодный бюджет. Другие денежные выплаты президент от государства не получает. Резиденция президента - это Рижский замок, а летняя резиденция находится в Юрмале.
У президента есть также социальные и другие гарантии. Президента обеспечивают охраной. После окончания должностных полномочий он получает пенсию в размере 85% от ежемесячной заработной платы президента, а также секретариат. После окончания президентства он также может использовать одну машину, стоимость которой ограничена. При этом человек, который занимал должность президента, может частично или полностью отказаться от этих гарантий.
Вывод: Неправда, что доходы президента в год составляют два миллиона евро, а за четыре года это восемь миллионов. Президент Эгил Левитс и близко не получил такой суммы за предыдущие годы работы. В этом году его доходы на посту президента выросли на 360 евро, но и это его существенно не приблизит к тому годовому доходу, который называет автор видео в Facebook.
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