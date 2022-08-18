Действительно ли президент Латвии ежегодно зарабатывает по два миллиона евро?

Добавим, что в 2020 году президент после острой критики добровольно отказался от повышения своей зарплаты. Руководство Канцелярии президента в свете распространения Covid-19 призвало не проводить ежегодную индексацию зарплаты президента в 2021 году. Таким образом, зарплату Левитсу не увеличили на 300 евро, как планировалось. Однако уже в этом году зарплата президента возросла. До уплаты налогов она составляет 6260 евро в месяц и еще 1252 евро на репрезентационные расходы. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 360 евро. Но и этот прирост никак не обеспечит доход президента в размере двух миллионов евро.

В законе "Об обеспечении деятельности президента Латвии" сказано, что зарплату и репрезентационные расходы президента определяет Сейм, учитывая ежегодный бюджет. Другие денежные выплаты президент от государства не получает. Резиденция президента - это Рижский замок, а летняя резиденция находится в Юрмале.

У президента есть также социальные и другие гарантии. Президента обеспечивают охраной. После окончания должностных полномочий он получает пенсию в размере 85% от ежемесячной заработной платы президента, а также секретариат. После окончания президентства он также может использовать одну машину, стоимость которой ограничена. При этом человек, который занимал должность президента, может частично или полностью отказаться от этих гарантий.

Вывод: Неправда, что доходы президента в год составляют два миллиона евро, а за четыре года это восемь миллионов. Президент Эгил Левитс и близко не получил такой суммы за предыдущие годы работы. В этом году его доходы на посту президента выросли на 360 евро, но и это его существенно не приблизит к тому годовому доходу, который называет автор видео в Facebook.