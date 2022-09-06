Как украинских детей принимают в латвийских школах? Рассказывают мамы

И Мария, и Елена отправили детей в русскоязычные школы, где были и латышские предметы. "Латышский язык и история Латвии в школе были, но основная масса предметов была на русском языке", - говорит Мария.

Украинки по-разному относятся к изучению латышского языка. Одна мама считает, что это сложно и не нужно ее ребенку, вторая наоборот - за изучение новых языков.

Сын Марии начал учить латышский язык, но в школе не предъявляли жестких требований к его изучению.

Украинка отметила, что, так как семья не планировала оставаться в Латвии, они не учили язык: "Если бы я знала, что мы будем оставаться, я бы по-другому к этому относилась".

1 сентября школьное образование в Латвии переходит полностью на латышский язык, и Мария считает, что это будет стрессом для украинских детей.

"Ваш язык для нас очень сложный. Приехав в Польшу или Чехию, например, мы их немного понимаем. Что касается латышского, он не похож на славянский язык. Детям, конечно, сложно. Особенно школьникам. В садике легче. У меня племянник в Риге остался. Он ходит в латышский садик и уже почти свободно болтает на латышском", - рассказывает Мария.