Мария с ребенком приехала в Латвию из Днепра в конце марта. Она сразу решила отдать сына в местную школу и быстро смогла это сделать. Сын пошел в 6-й класс рижской школы. "Хотя это была русскоязычная школа, вся стена в ней была увешана рисунками в поддержку Украины. Все было очень душевно", - рассказывает мама из Украины.
Как украинских детей принимают в латвийских школах? Рассказывают мамы
По данным Министерства образования и науки (МОН), на 29 августа в Латвии было зарегистрировано 1887 школьников из Украины, из них 914 - в Риге. МОН отмечает, что точное количество учеников в латвийских школах будет известно после 1 сентября, когда все школы введут свои данные.
Как интегрируются украинские дети в Латвии?
"Одноклассники сразу начали пытаться наладить с моим ребенком контакт, звали гулять. Его даже на день рождения приглашали", - рассказывает Мария.
Она отметила, что ее сыну очень повезло со школой и классным руководителем. Также ее удивило, что на первое место здесь ставится психологический комфорт и психологическое здоровье ребенка. Это ощущалось и в процессе учебы.
"Когда я звонила и говорила, что сына сегодня не будет, мне отвечали:
Самое главное - психологическое здоровье ребенка, лишь бы никто не нервничал", - рассказывает мама из Украины.
Сейчас Мария уже дома. "Мы сразу планировали вернуться в Украину. Это зависело от обстановки в нашем городе. Когда мы увидели, что в нашем городе жить можно, мы стали планировать возвращение. Я сразу сообщила школе, что мы не пойдем в нее в сентябре", - говорит она.
Украинка Елена приехала в Латвию из Краматорска в конце марта. Ее сын пошел в Рижскую 75-ю среднюю школу в 4-й класс. По словам женщины, в школе были учителя из Украины, которые помогали ребенку адаптироваться: "С детьми он сошелся. Друзей, конечно, не нашел за два месяца, но в школе со всеми общался. Не очень легко нам было учиться, но у нас были помощники".
В школе, где преподавали и на латышском, и на русском, весь процесс обучения и адаптации ребенка был очень мягким - по мнению мамы, "где-то даже чересчур".
В разговоре, который состоялся 27 августа, Елена рассказала RUS TVNET, что пока не знает, пойдет ли сын в следующий класс в Латвии. "Мы очень хотим вернуться домой, поэтому еще сомневаемся. Родной город семьи Краматорск находится на востоке Украины и подвергается постоянным обстрелам.
Елена отмечает, что если не уедет домой, то, возможно, переведет ребенка на украинское образование в онлайне.
Независимо от будущего развития событий Елена попросила выразить огромную благодарность директору школы и классному руководителю Светлане Александровне за теплый прием ее сына.
Чем наши школы отличаются от украинских?
Мария признала, что образование в Латвии и Украине очень отличается. "У вас есть такие предметы, как музыка, социальные науки, рисование. То проходит лекция про буллинг, то обзорная экскурсия в школе, то какой-то фильм дети смотрят. Математики и точных наук меньше, чем "развлекательных" предметов", - заметила украинка.
Ребенок Марии отмечает, что учеба в Латвии для него была легче, чем в Украине. "По ощущениям это так. У нас в 6-м классе есть предмет - "искусство". Это и музыка, и рисование и т. д. Это один предмет в неделю. Здесь, получается, у них отдельно все эти предметы. Самое главное - психическое здоровье", - шутит мама украинского школьника.
Также ее удивило, что если в Украине 5 контрольных за день - это нормально, то в рижской школе проводили не больше одной контрольной в день, чтобы ребенок не переутомлялся.
Елена же отметила, что в латвийских школах сильный упор на языки.
"Вы выходите после школы с разговорным уровнем английского языка, у нас в Украине для этого нужно дополнительно заниматься", - говорит она.
Мария заметила разницу в менталитете детей: "Дети здесь скучнее. Если наши во время перемены срываются куда глаза глядят, то здесь не так".
Маму удивило и то, что в их школе детям разрешали "сидеть" в телефонах.
"У нас в Украине такое не принято. У нас на родительском собрании обсуждается (до войны), что, приходя в класс, телефоны желательно сдать учителю или выключить. На уроках ими пользоваться запрещено.
А здесь телефоны - это абсолютно нормальная тема", - отмечает она.
Кроме того, в латвийских школах кормят лучше, заключает сын Марии.
Про латышский язык
И Мария, и Елена отправили детей в русскоязычные школы, где были и латышские предметы. "Латышский язык и история Латвии в школе были, но основная масса предметов была на русском языке", - говорит Мария.
Украинки по-разному относятся к изучению латышского языка. Одна мама считает, что это сложно и не нужно ее ребенку, вторая наоборот - за изучение новых языков.
Сын Марии начал учить латышский язык, но в школе не предъявляли жестких требований к его изучению.
Украинка отметила, что, так как семья не планировала оставаться в Латвии, они не учили язык: "Если бы я знала, что мы будем оставаться, я бы по-другому к этому относилась".
1 сентября школьное образование в Латвии переходит полностью на латышский язык, и Мария считает, что это будет стрессом для украинских детей.
"Ваш язык для нас очень сложный. Приехав в Польшу или Чехию, например, мы их немного понимаем. Что касается латышского, он не похож на славянский язык. Детям, конечно, сложно. Особенно школьникам. В садике легче. У меня племянник в Риге остался. Он ходит в латышский садик и уже почти свободно болтает на латышском", - рассказывает Мария.
Она считает, что детям и так сложно адаптироваться к новой жизни, а незнакомый язык может затруднить этот процесс: "Я не представляю, как сложно будет детям. Все равно, когда ты приезжаешь в другую страну, идешь в новую школу, это сложно. Сложно заводить друзей, сложно адаптироваться, даже если школа русскоязычная. А если еще и язык чужой, то это очень трудно морально".
При этом Мария понимает важность изучения государственного языка для тех украинских беженцев, которые решили остаться в Латвии. "Те, кто планирует оставаться надолго, уже должны усиленно учить язык. Это невозможно просто прийти и сразу все понимать".
Семья прожила в Риге 4 месяца, но они смогли выучить лишь ограниченное количество слов на латышском.
Мария говорит, что дело не только в школе, но и в том, что в Латвии очень многие говорят на русском: "Здесь очень много русскоязычных, поэтому нет такой жесткой надобности использовать в быту латышский".
Елена, как и Мария, приехавшая из преимущественно русскоязычного региона Украины, относится к изучению языка по-другому.
Она не видит проблем с переходом школ на латышский язык: "Я не считаю, что это будет большой стресс для детей. Это для меня в 50 лет стресс учить три раза в неделю по два часа язык, а для ребенка это не проблема.
Чем больше языков будет знать, тем лучше".
"Мне нравится, что у вас учат латышский язык. Мне нравится наблюдать, как мама гуляет с коляской, а рядом маленький ребенок идет. И этот маленький уже щебечет по-латышски. Ни писать, ни читать не умеет, а уже разговаривает. Это правильно, люди должны знать свой язык", - добавляет она.
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