"Латышский - не проблема": Как и за чей счет маленькие украинцы попадают в детские сады в Риге

Это касается как создания языковых групп, так и финансирования в долгосрочной перспективе.

"Если нужно делать отдельную ячейку на время, тогда правильнее создавать отдельную группу с украинскими детьми, чтобы сохранить украинский язык и культуру. В таком случае это делается на время с учетом, что они не останутся в Латвии надолго", - говорит она.

В случае же, если есть задача интегрировать детей в общество, их лучше распределять в латышские группы - тем более что с 1 сентября вся система образования в Латвии переходит на латышский язык.

Сейчас в ее учреждение приняты 9 детей из Украины, все в разных латышских группах.

Киевлянка Кристина говорит, что ее латышский язык не пугает, а скорее даже радует, потому что ребенок получает возможность выучить дополнительный язык: "Изначально мы планировали остаться в Латвии до конца года. Я думаю, это классно, что есть возможность выучить второй язык".

Тем не менее семья решила вернуться в Киев к мужу Кристины, так как в городе стало относительно безопасно, при этом она отмечает, что ей жаль расставаться с комфортным проживанием в Латвии.

"Конечно, здесь очень много всего есть хорошего, чего не будет там. Но на чаше весов оказывается местный комфорт или целостность семьи", - говорит Кристина.