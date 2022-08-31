Кристина с двумя маленькими детьми переехала из Киева в Ригу в начале марта и сразу начала искать садик. Заявку подала в частный детский сад Laisma. Оказалось, что там есть свободные места, и детей взяли сразу. Через пару месяцев семья поменяла и место жительства, и садик, но оба раза они попадали в латышские частные учреждения. "Первый месяц дети мало что понимали по-латышски, а когда мы перешли в другой садик, там началось более интенсивное изучение языка, - рассказывает Кристина. - Сейчас воспитатель говорит, что младший ребенок в садике говорит только на латышском".
"Латышский - не проблема": Как и за чей счет маленькие украинцы попадают в детские сады в Риге
Младшему сыну 3 года, старшей дочери - 4,5. Она пока говорит только общие фразы, но даже при этом, по словам мамы, проблем с контактом с местными детьми у нее нет.
По состоянию на конец августа в дошкольных учреждениях Риги зарегистрировано 695 украинских детей, из них 227 - в муниципальных детских садах, а 468 - в частных, говорит Раймонд Грантс, представитель Рижской думы.
В латвийских соцсетях можно видеть комментарии о том, что украинские дети занимают места латвийских вне очереди, но правда ли это?
Грантс говорит, что нет.
"Украинские дети не могут регистрироваться в детские сады в порядке очереди", - рассказывает он.
Украинских детей принимают в детские сады, куда не подавали заявки рижане и где есть свободные места. Если в государственных садах мест нет, то детям предлагают места в частных.
Для них могут создаваться и отдельные группы, если в саду есть украинские педагоги, желающие заниматься с этими группами.
Хотя информации о количестве украинских групп у Министерства образования и науки пока нет, сами украинские беженцы рассказывают о таких группах.
Анна приехала в Ригу из Харькова в начале марта и примерно через две недели устроила ребенка в русскоязычный частный рижский садик Apelsīnu pasaka. Сама она смогла устроиться воспитателем в этот же садик.
В этом саду сделали отдельную украинскую группу. С другими детьми украинские дети также взаимодействуют, когда гуляют вместе на улице. В основном местные и украинские дети общаются на русском языке, рассказывает мама из Харькова.
"Украинскую группу решили сделать, чтобы детям было комфортно в своей среде. В группе есть дети, которые говорят только на украинском и не говорят на русском", - рассказывает Анна.
В этом детском саду с 1 сентября останутся украинские группы, но в садике будет преподаваться латышский язык.
Анна говорит, что пока не видит необходимости, чтобы ее ребенок сразу учил латышский. Она приехала из преимущественно русскоязычного города в Украине и живет в Кенгарагсе, где вокруг тоже слышит в основном русский язык.
Кроме того, как многие беженцы, она надеется, что скоро война закончится и семья сможет вернуться домой.
"Им (детям) и так досталось, нет необходимости прямо сейчас их заставлять учить чужой язык в три года", - говорит Анна.
Что говорят в садиках
Заведующая детским садом в Риге, которая разговаривала с RUS TVNET на условии анонимности из-за страха привлечь лишнее внимание к своему частному учреждению, говорит, что ей пока непонятна стратегия государства относительно частных садов.
Это касается как создания языковых групп, так и финансирования в долгосрочной перспективе.
"Если нужно делать отдельную ячейку на время, тогда правильнее создавать отдельную группу с украинскими детьми, чтобы сохранить украинский язык и культуру. В таком случае это делается на время с учетом, что они не останутся в Латвии надолго", - говорит она.
В случае же, если есть задача интегрировать детей в общество, их лучше распределять в латышские группы - тем более что с 1 сентября вся система образования в Латвии переходит на латышский язык.
Сейчас в ее учреждение приняты 9 детей из Украины, все в разных латышских группах.
Киевлянка Кристина говорит, что ее латышский язык не пугает, а скорее даже радует, потому что ребенок получает возможность выучить дополнительный язык: "Изначально мы планировали остаться в Латвии до конца года. Я думаю, это классно, что есть возможность выучить второй язык".
Тем не менее семья решила вернуться в Киев к мужу Кристины, так как в городе стало относительно безопасно, при этом она отмечает, что ей жаль расставаться с комфортным проживанием в Латвии.
"Конечно, здесь очень много всего есть хорошего, чего не будет там. Но на чаше весов оказывается местный комфорт или целостность семьи", - говорит Кристина.
Она также отмечает, что видит разницу между латвийскими детсадами и садиками в Украине: "Во-первых, отношение - больше уважения к детям, в целом в обществе это чувствуется. Воспитатели больше свободы дают детям. Ребенку разрешают баловаться, играться, не пытаются его усмирить. Уровень изучения английского языка здесь выше. Даже есть занятия по классической музыке. Чувствуется, что уровень культуры здесь намного выше, чем у нас".
Кто платит за садик украинских детей
Заведующая рижским детским садом говорит, что, когда с первой волной беженцев к ней начали поступать запросы принять детей, она сразу соглашалась.
"У нас спросили, есть ли места в детсадах, и мы на эмоциях, не задумываясь, как именно все будет происходить, сразу же отозвались. Тогда никто не думал о финансах и остальных нюансах. Хотя, конечно, каждый ребенок - это очень дорого", - говорит она.
Обычно часть платы за садик берет на себя Рижское самоуправление, а остальное - родитель ребенка.
Раймонд Грантс из Рижской думы говорит, что софинансирование услуги образования для детей от полутора до пяти лет составляет 307,85 евро, а для детей старше пяти, то есть в возрасте обязательного образования, - 229,27 евро.
Эти правила распространяются как на рижан, так и на украинских беженцев, но при этом все опрошенные RUS TVNET украинцы, дети которых посещают частные садики, говорили, что счета за это им не выставляют.
"Весь этот период мы не брали денег с украинских семей. Самоуправление нам выделило 300 евро на ребенка, но реальные затраты значительно больше", - рассказывает заведующая рижским частным садиком.
Она говорит, что госсады в свои расходы не включают помещения, а частному сектору нужно платить аренду - это огромная часть расходов. По ее оценке, содержание каждого ребенка в частном саду обходится примерно в 450 евро.
"Поэтому у нас сейчас такой выбор - либо не брать украинских детей вообще, либо брать себе в минус", - заявила заведующая детсадом.
Есть и другая альтернатива - выставлять счет украинским беженцам, повторяя подход государства. Первые три месяца Латвия предоставляет украинским беженцам пособия и различную поддержку с недвижимостью вне зависимости от материального положения. После - только оценив его и выдав статус малообеспеченного лица.
"Грамотнее было бы самоуправлению выделить частным садам адекватную сумму денег, которая покрыла бы расходы на ребенка, тогда мы могли бы принять больше украинских детей", - заключает заведующая детсадом.
Софинансирование частных дошкольных учреждений и расходы по обеспечению мест являются частью бюджета самоуправления, отмечает представитель Рижской думы. Рижское самоуправление будет финансировать содержание украинских детей в рижских детских садах до тех пор, пока не появится другой нормативный акт, определяющий иные источники финансирования, отметил представитель Департамента образования РД.
На сайте Министерства образования и науки более подробно расписан процесс финансирования частных детских садов в Риге, в которые были приняты украинские дети: "Самоуправление раз в месяц предоставляет Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) отчет о расходах дошкольного образовательного учреждения, связанных с поддержкой граждан Украины. Министерство экономики, Министерство образования и науки и Министерство благосостояния согласовывают его, и VARAM раз в месяц компенсирует муниципалитетам эти расходы. Деньги выделяются из бюджетного раздела "Финансирование, подлежащее перераспределению в процессе исполнения годового государственного бюджета" по программе "Средства на непредвиденные расходы".
Проверки в частных садах
Заведующая рижским садиком говорит, что в частных детских садах начались проверки Рижской думы относительно украинских детей, потому что якобы "некоторые учреждения регистрируют украинских детей, которые числятся там только по бумагам".
Делается это якобы для того, чтобы получить дополнительные субсидии на детей.
Департамент образования Рижской думы на запрос RUS TVNET ответил, что "не располагает информацией о таких проверках, поэтому не может дать комментарий".
Заведующая также отмечает, что в первые месяцы войны действительно были случаи, когда "украинские жители вели себя очень хаотично. Они звонили, записывались, а потом не приходили. И такие ситуации могли возникнуть, когда дети были зарегистрированы, но по разным причинам не появились в садике".
Однако сейчас ситуация нормализовалась.
Кроме того, учреждениям очень не хватает понимания долгосрочной стратегии государства.
"Пока нет четкого понимания, что именно хотят от детских садов самоуправления. Чтобы мы интегрировали украинских детей или строили обучение на украинском?" - спрашивает заведующая рижским детсадом.
При этом она отмечает, что в садике часто используют и русский язык для коммуникации с украинскими детьми.
"Дети переходят на русский язык, воспитатели - тоже. Так и живем. У нас в садике работают чистокровные латыши, которые выучили русский язык и при необходимости его используют. Я не понимаю, почему мы можем выучить русский язык, а русскоговорящие в Латвии - не могут?" - заключает она.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!