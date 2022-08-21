8 лет на газовой игле: ошибки прошлого, за которые Латвия расплачивается сейчас

Тогда, говоря популярным языком, было принято решение не переключаться на сжиженный газ, который в таком случае был бы на 30-50% дороже все эти восемь лет, а построить запасные выходы, аварийные. То есть на литовский терминал, на польский терминал и так далее, чтобы в случае "часа Х" их использовать. Но "час Х" пришел, и те, кто сидел в Министерстве экономики, не смогли использовать аварийный выход".

О невыполненном домашнем задании говорит и Антонина Ненашева. "Говорить, что виновата только сегодняшняя ситуация, было бы неправильно, потому что мы как государство целенаправленно ничего не делали для того, чтобы уйти от зависимости от газа. В принципе, все это время у нас было интенсивное лобби газа, а я как представитель "зеленой" партии скажу, что любому, кто разбирается в области энергоэффективности, долгосрочности, было понятно, что от газа надо отказываться.

Понятно, что 2014 год был ключевым моментом, чтобы понять - да, возможно, либо мы платим больше и уходим от зависимости, либо не платим дополнительно, остаемся. И все продолжали целенаправленно инвестировать в газификацию, в соединения и так далее.