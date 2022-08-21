Самая обсуждаемая тема прямо сейчас - приближающийся отопительный сезон и рост цен на энергоносители. Будет ли нам чем себя освещать и обогревать, как мы за это расплатимся и кто виноват в том, что мы так сильно зависим от российского газа?
8 лет на газовой игле: ошибки прошлого, за которые Латвия расплачивается сейчас
В эфире "Кто вам платит?/Дебаты" поговорили с сопредседателем правления партии "Прогрессивные" Антониной Ненашевой и новоиспеченным членом партии "Для развития/За!" Вячеславом Домбровским о политических ошибках прошлого и решениях в будущем. Оба политика баллотируются на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут уже 1 октября.
Ошибки и в прошлом, и в настоящем
"Ясно, что ничего другого, кроме шока, человек, получивший счет, испытывать не может. Все мы эти счета получали. Это раз. Два: ну да, имели место серьезные ошибки. Последние несколько месяцев со стороны тех, кто отвечает за область энергетики и экономики, да", - высказался Вячеслав Домбровский.
Он пояснил, что в Латвии 60% электроэнергии производится при помощи газа. По его мнению, сейчас тарифы пробивают крышу из-за того, что с конца февраля не работают ТЭЦ. "Учитывая то, что при таких ценах рентабельно производить электроэнергию даже при помощи очень дорогого газа, но газа не хватает. То есть поэтому Latvenergo бережет его для зимы - для отопительного сезона. Они также весьма логично боятся так называемой десинхронизации. Если Россия перестанет синхронизировать электросети, тогда придется ТЭЦ-2 держать работающей все время.
Поэтому здесь налицо ошибки. Вот мы видим результат работы KPV LV в Министерстве экономики - полностью налицо (вероятно, речь о министре экономики Янисе Витенбергсе, который на данный момент сменил партийную принадлежность с KPV LV на Нацобъединение. В мае он был снят с должности, которая перешла к его однопартийцу Илзе Индриксоне. - Прим. ред.). В момент кризиса ни терминал Клайпедский не могли зарезервировать, проволочили в этом сезоне строительство своего терминала. Вот мы там, где мы есть", - попенял политик коллег.
Но справедливо ли всю ответственность перекладывать на нынешнюю власть? По сути, ситуация, в которой Латвия оказалась сегодня, предопределена нерешительностью еще восемь лет назад.
Домбровский признает, что, когда в 2014 году он был министром экономики, стоял вопрос - отказываться или не отказываться от российского газа, что означало строить свой терминал (для сжиженного газа. - Прим. ред.). "Тогда мы решили, что все-таки не будем повышать цены на газ, на электричество на 30-50%. Будем инвестировать в соединения с другими странами, будем инвестировать в газовые хранилища. Вторая часть, к сожалению, не получилась, а первую мы сделали. И оставили, так сказать, конечное решение на "посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация". Но так или иначе
все остальные правительства и правящие коалиции жили с этими решениями. Те же самые решения принимали в течение последних восьми лет. Это как из серии "где вы были последние восемь лет?".
Тогда, говоря популярным языком, было принято решение не переключаться на сжиженный газ, который в таком случае был бы на 30-50% дороже все эти восемь лет, а построить запасные выходы, аварийные. То есть на литовский терминал, на польский терминал и так далее, чтобы в случае "часа Х" их использовать. Но "час Х" пришел, и те, кто сидел в Министерстве экономики, не смогли использовать аварийный выход".
О невыполненном домашнем задании говорит и Антонина Ненашева. "Говорить, что виновата только сегодняшняя ситуация, было бы неправильно, потому что мы как государство целенаправленно ничего не делали для того, чтобы уйти от зависимости от газа. В принципе, все это время у нас было интенсивное лобби газа, а я как представитель "зеленой" партии скажу, что любому, кто разбирается в области энергоэффективности, долгосрочности, было понятно, что от газа надо отказываться.
Понятно, что 2014 год был ключевым моментом, чтобы понять - да, возможно, либо мы платим больше и уходим от зависимости, либо не платим дополнительно, остаемся. И все продолжали целенаправленно инвестировать в газификацию, в соединения и так далее.
Мы когда в Рижской думе в декабре сказали: "Давайте вы не будете строить новые газовые котлы себе, не ставьте их начиная с 2025 года", - поднялся нереальный хай. Мы говорим: "Не стоит вам их ставить в будущем, в принципе, не стоит", потому что это было понятно. И тут вопрос, насколько мы на долгосрочную перспективу смотрим, куда инвестировать".
О будущем - ближайшем и далеком
По убеждению Вячеслава Домбровского, сейчас у Латвии основная надежда на эстонцев, которые должны успеть построить свой терминал сжиженного газа к ноябрю-декабрю этого года.
Также политик убежден, что этой зимой газа домам и семьям хватит точно. В зоне риска, скорее, предприятия, особенно если зима будет холодной. А чтобы для населения она не стала совсем голодной, Домбровский напомнил, что правительство уже приняло ряд решений насчет поддержки весьма широким группам населения - только жителям домохозяйств выделят 450 млн евро. Иными словами, по мнению политика, коалиция уже решает этот вопрос. "Если компенсаций будет недостаточно, значит, будут приняты дополнительные меры", - заключил он.
Помимо этого, политик прогнозирует, что сейчас госаппарат начнет активно показывать пример того, как экономить электроэнергию и газ. "То же Министерство регионального развития уже сообщило о том, что оно сэкономит 10-15% и везде, где только можно, перейдет на собственную генерацию, на те же солнечные панели и так далее. То есть очень важно, чтобы госсектор первым показал пример", - отметил Домбровский.
Антонина Ненашева согласилась с ним по поводу того, что у Министерства экономики очень много невыполненных домашних дел, в том числе по программам, которые помогают утеплять дома.
Политик призывает искать долгосрочные решения.
"В долгосрочной перспективе в Латвии есть все возможности обеспечить себя с помощью возобновляемых энергоресурсов", - убеждена она.
Правда, понадобится для этого не менее 10 лет.
"У нас есть основные четыре стихии - на воде у нас уже есть ГЭС, у нас есть потенциал ветра, которого нам, в принципе, достаточно, и то потребление энергоресурсов, которое у нас сейчас есть, можно покрыть несколькими хорошими парками ветряных генераторов. Солнечная энергия в плане потенциала тоже недостаточно используется, и то же самое с нашим торфом", - развила мысль Ненашева.
Она отметила, что с самого начала партия "Прогрессивные" всегда лоббировала переход от зависимости от газа, и сейчас тоже призывает думать стратегически, вкладываясь, например, в производство солнечных панелей.
Подробнее смотрите на видео!
Весь эфир - по ссылке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!