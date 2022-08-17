Кто вам платит? Дебаты ⟩ Домбровский и Ненашева: русский язык, шокирующие цены и памятник

Стоимость электроэнергии в Латвии бьет все рекорды, дискуссия, не замерзнем ли мы этой зимой, набирает обороты, стремительно приближается снос памятника в Пардаугаве, политики задумались о "сокращении" россиян в Латвии и даже заговорили о запрете русского языка на рабочих местах. Столько событий в традиционно глухом августе! Значит это только одно - приближаются выборы в Сейм, и политические дискуссии будут разгораться все жарче.