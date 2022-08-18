С 17 по 21 августа в Латвийском Национальном музее природы проходит традиционная выставка томатов. Одновременно можно увидеть более 300 сортов!
Фото ⟩ "Парад томатов 2022"
Галерея: "Выставка томатов 2022"
Селекционеры каждый год показывают новые и все более необычные сорта томатов, поражающие как своим размером, формой и цветом, так и вкусовыми качествами. На выставке можно будет увидеть новые сорта латвийских селекционеров и уже хорошо знакомые, пользующиеся вниманием сорта томатов, которые выращивают в своих садах наши коллекционеры. В разнообразной палитре цветов и многообразии форм каждый сможет найти сорт по своему вкусу и приобрести семена, чтобы уже в следующем году вырастить эти томаты в своем саду.
В выставке примут участие члены Клуба энтузиастов садоводства "Томат": Аустра Залюма (Добеле), Дарья Юревич (Рига), Людмила Кодзасова и Артур Вицупс (Рига), Инесе Андерсоне (Добеле), а также многолетние партнеры - фермерское хозяйство Neslinko из Кекавы.
Как обычно, во время проведения выставки любой заинтересованный посетитель сможет приобрести или заказать семена томатов, зарегистрированных в регистре Госслужбы охраны растений (VAAD), и получить консультации ведущих специалистов по выращиванию томатов в Латвии.
Время работы выставки:
- Ср. 10:00-17:00;
- Чт. 10:00-19:00;
- Пт. 10:00-17:00;
- Сб. 10:00-17:00;
- Вс. 10:00-17:00.
Вход на выставку:
- взрослым - 3,30 €;
- пенсионерам и студентам - 2,80 € (при предъявлении удостоверения);
- школьникам - 2,00 € (при предъявлении удостоверения).
Билеты для посещения выставки можно приобрести также на сайте Mobilly.
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