Фото ⟩ "Парад томатов 2022"

Селекционеры каждый год показывают новые и все более необычные сорта томатов, поражающие как своим размером, формой и цветом, так и вкусовыми качествами. На выставке можно будет увидеть новые сорта латвийских селекционеров и уже хорошо знакомые, пользующиеся вниманием сорта томатов, которые выращивают в своих садах наши коллекционеры. В разнообразной палитре цветов и многообразии форм каждый сможет найти сорт по своему вкусу и приобрести семена, чтобы уже в следующем году вырастить эти томаты в своем саду.