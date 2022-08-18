Чт, 18.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Россия назвала страны, которые пострадают при аварии на Запорожской АЭС

rus.tvnet.lv
Россия назвала страны, которые пострадают при аварии на Запорожской АЭС
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Человек в защитном костюме
Человек в защитном костюме Фото: AFP/SCANPIX

Минобороны России заявило в четверг, 18 августа, что Запорожская атомная электростанция (АЭС) может быть закрыта, если "украинские силы продолжат угрожать ей". Россия назвала три страны, которым будут угрожать радиоактивные элементы в случае аварии на АЭС, сообщает американское издание Newsweek.

На брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в результате обстрела повреждены резервные системы обеспечения Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта и неоднократно подвергалась обстрелам в августе.

Кириллов представил карту с прогнозируемым распространением радиоактивных веществ в случае выброса с территории станции. Согласно прогнозу, радиация накроет территории в Польше, Словакии, Германии.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что катастрофа на Запорожской атомной электростанции (АЭС) будет угрожать всей Европе.

"Под прикрытием АЭС оккупанты обстреливают близлежащие города и населенные пункты", - заявил Зеленский в своем видео обращении.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом для стран Евросоюза, Турции, Грузии, стран дальних регионов. Все зависит только от направления и силы ветра", - сказал президент Украины.

"Если произойдет катастрофа из-за действий России, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - предупредил он.

Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России и не поддаваться на ее ядерный шантаж.

"Все российские силы должны быть немедленно выведены с территории АЭС и прилегающих районов без каких-либо условий", - подчеркнул президент Украины.

Запорожская АЭС на юге Украины, крупнейшая атомная электростанция в Европе, с марта находится под контролем российских войск. В этом месяце АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. Украина заявила, что АЭС была обстреляна российскими войсками, чтобы обвинить Украину. Украина также обвинила Россию в превращении АЭС в военную базу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх