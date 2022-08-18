Россия назвала страны, которые пострадают при аварии на Запорожской АЭС

На брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в результате обстрела повреждены резервные системы обеспечения Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта и неоднократно подвергалась обстрелам в августе.

Кириллов представил карту с прогнозируемым распространением радиоактивных веществ в случае выброса с территории станции. Согласно прогнозу, радиация накроет территории в Польше, Словакии, Германии.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что катастрофа на Запорожской атомной электростанции (АЭС) будет угрожать всей Европе.

"Под прикрытием АЭС оккупанты обстреливают близлежащие города и населенные пункты", - заявил Зеленский в своем видео обращении.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом для стран Евросоюза, Турции, Грузии, стран дальних регионов. Все зависит только от направления и силы ветра", - сказал президент Украины.

"Если произойдет катастрофа из-за действий России, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - предупредил он.

Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России и не поддаваться на ее ядерный шантаж.

"Все российские силы должны быть немедленно выведены с территории АЭС и прилегающих районов без каких-либо условий", - подчеркнул президент Украины.

Запорожская АЭС на юге Украины, крупнейшая атомная электростанция в Европе, с марта находится под контролем российских войск. В этом месяце АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. Украина заявила, что АЭС была обстреляна российскими войсками, чтобы обвинить Украину. Украина также обвинила Россию в превращении АЭС в военную базу.