В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Объявлена эвакуация

О пожаре на складе сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам пострадавших и погибших нет. Причина пожара пока не установлена.

Власти и ранее сообщали о взрывах, так 30 марта губернатор рассказал о пожаре на складе боеприпасов, из-за которого пострадали четверо военнослужащих.

Село Тимоново находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В социальных сетях публикуют видео с место событий.