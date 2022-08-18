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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Объявлена эвакуация

rus.tvnet.lv
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Объявлена эвакуация
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Пожар на складе с боеприпасами
Пожар на складе с боеприпасами Фото: Скриншот видео с Telegram канала BAZA

В Белгородской области, в районе сел Тимоново и Солоти загорелся склад с боеприпасами. Власти эвакуируют жителей "на безопасное расстояние".

О пожаре на складе сообщил  губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам пострадавших и погибших нет. Причина пожара пока не установлена.

Власти и ранее сообщали о взрывах, так 30 марта губернатор рассказал о пожаре на складе боеприпасов, из-за которого пострадали четверо военнослужащих.

Село Тимоново находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В социальных сетях публикуют видео с место событий.

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