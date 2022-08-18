В Белгородской области, в районе сел Тимоново и Солоти загорелся склад с боеприпасами. Власти эвакуируют жителей "на безопасное расстояние".
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Объявлена эвакуация
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Объявлена эвакуация
О пожаре на складе сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам пострадавших и погибших нет. Причина пожара пока не установлена.
Власти и ранее сообщали о взрывах, так 30 марта губернатор рассказал о пожаре на складе боеприпасов, из-за которого пострадали четверо военнослужащих.
Село Тимоново находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной.
В социальных сетях публикуют видео с место событий.
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