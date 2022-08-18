На улице Кр. Барона на пересечении с улицей Матиса ведутся ремонтные работы по замене трамвайных путей, для этого рабочие выкопали яму. А аварийной службе Rīgas satiksme дважды за двое суток пришлось вытаскивать автомобили, которые угодили в яму около торгового центра Bērnu pasaule, сообщает программа Degpunktā.
Две машины въехали в яму возле торгового центра в Риге
Водитель Ford в среду, 17 августа, по-видимому, не заметил яму и разбился, попав в нее. В четверг, 18 августа, водитель Hyundai ехала позади трамвая и готовилась повернуть налево на перекрестке с улицей Матиса. Она заметила препятствие слишком поздно.
В этом случае были задействованы сотрудники дорожной полиции и автомобильный эвакуатор. Водитель Hyundai не пострадала.
На конкретном участке дороги размещены подвесные и вертикальные знаки, которые предупреждают о сужении дороги, запрещают движение по трамвайным путям, а также определяют порядок поворота налево.
Компания Rīgas satiksme утверждает, что ремонтные работы на улице Кр. Барона должны были быть завершены к выходным.
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