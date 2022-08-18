Две машины въехали в яму возле торгового центра в Риге

Водитель Ford в среду, 17 августа, по-видимому, не заметил яму и разбился, попав в нее. В четверг, 18 августа, водитель Hyundai ехала позади трамвая и готовилась повернуть налево на перекрестке с улицей Матиса. Она заметила препятствие слишком поздно.

В этом случае были задействованы сотрудники дорожной полиции и автомобильный эвакуатор. Водитель Hyundai не пострадала.

На конкретном участке дороги размещены подвесные и вертикальные знаки, которые предупреждают о сужении дороги, запрещают движение по трамвайным путям, а также определяют порядок поворота налево.

Компания Rīgas satiksme утверждает, что ремонтные работы на улице Кр. Барона должны были быть завершены к выходным.