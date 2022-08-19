Как осенью поменяется порядок вакцинации от Covid-19?

Осенью ожидается, что страны ЕС получат новые, приспособленные бивалентные вакцины от Covid-19, которые, по-видимому, лучше защитят вакцинируемых от новых видов SARS-CoV-2. Это означает, что осенью людям рекомендуется получить вторую опорную вакцину, используя для этого бивалентные mRNS вакцины или вакцины на основе других технологий, как только они станут доступны.

Кроме того, постепенно, наряду с получением приспособленных вакцин этой осенью, Государственный совет по иммунизации призывает при назначении опорной вакцины не создавать сложные алгоритмы вакцинации от Covid-19, не учитывая предыдущие факты вакцинации или болезни. В представлении Минздрава, введение такого принципа позволит постепенно планировать переход на сезонный подход к обеспечению вакцинации от Covid-19, что в будущем сделает схему вакцинации еще более понятной и реализуемой.

В связи с этим в нынешних условиях нерационально сохранять условие обязательной Covid-вакцинации для представителей здравоохранения, уверены в Министерстве.

При этом планируется в правилах оставить пункт, позволяющий работодателям требовать у сотрудников вакцинироваться, если они работают в тесном контакте с людьми, у которых высокий риск заражения - например, в учреждениях по социальному уходу.

Также проект правил предусматривает условие о том, что если работник в установленный работодателем срок не провел вакцинацию, работодатель может отстранить его от выполнения трудовых обязанностей. Но для обеспечения защиты прав работников проект правил также предусматривает, что работодатель не сможет потребовать от работника проведения вакцинации в невозможное время. Поэтому предполагается норма, что работодатель не может установить срок для проведения вакцинации короче одного месяца.