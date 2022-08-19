Министерство здравоохранения побуждает пересмотреть существующий порядок вакцинации от Covid-19, отказываясь от обязательного требования к работникам здравоохранения быть вакцинированными от Covid-19, одновременно обеспечивая право работодателям принимать решение об обязанности работников вакцинироваться, если их профессия связана с высоким риском инфицирования Covid-19.
Как осенью поменяется порядок вакцинации от Covid-19?
Для согласования поданных правил о мероприятиях по эпидемиологической безопасности в дополнение к ограничению распространения инфекции Covid-19 разъясняется, что с 1 сентября 2022 года полностью вакцинированным лицом признается человек, получившее первичную вакцинацию в соответствии с инструкцией по применению вакцины и по опубликованному на сайте Государственного агентства лекарственных средств руководству по вакцинации, если с момента получения последней дозы вакцины прошло не более 150 дней (в случае вакцины Janssen - не более 60 дней), или лицо, получившее дополнительную вакцинацию.
Упомянутый пункт с 1 сентября будет распространяться только на работников здравоохранения, так как до сих пор обязательной для выполнения трудовых обязанностей вакцинация была только для представителей этой профессии.
Государственный совет по иммунизации в начале августа заявил, что если заразиться циркулирующими на данный момент вариантами вируса SARS-CoV-2, то одна или две дозы вакцины, которые получены давно, не дают такую хорошую защиту. В Латвии у большинства жителей уже прошло более шести месяцев с момента получения последней дозы вакцины, и новейшие данные свидетельствуют о том, что вакцинация меньше защищает от трансмиссии вируса, все еще предотвращая тяжелые заболевания и смертность.
Осенью ожидается, что страны ЕС получат новые, приспособленные бивалентные вакцины от Covid-19, которые, по-видимому, лучше защитят вакцинируемых от новых видов SARS-CoV-2. Это означает, что осенью людям рекомендуется получить вторую опорную вакцину, используя для этого бивалентные mRNS вакцины или вакцины на основе других технологий, как только они станут доступны.
Кроме того, постепенно, наряду с получением приспособленных вакцин этой осенью, Государственный совет по иммунизации призывает при назначении опорной вакцины не создавать сложные алгоритмы вакцинации от Covid-19, не учитывая предыдущие факты вакцинации или болезни. В представлении Минздрава, введение такого принципа позволит постепенно планировать переход на сезонный подход к обеспечению вакцинации от Covid-19, что в будущем сделает схему вакцинации еще более понятной и реализуемой.
В связи с этим в нынешних условиях нерационально сохранять условие обязательной Covid-вакцинации для представителей здравоохранения, уверены в Министерстве.
При этом планируется в правилах оставить пункт, позволяющий работодателям требовать у сотрудников вакцинироваться, если они работают в тесном контакте с людьми, у которых высокий риск заражения - например, в учреждениях по социальному уходу.
Также проект правил предусматривает условие о том, что если работник в установленный работодателем срок не провел вакцинацию, работодатель может отстранить его от выполнения трудовых обязанностей. Но для обеспечения защиты прав работников проект правил также предусматривает, что работодатель не сможет потребовать от работника проведения вакцинации в невозможное время. Поэтому предполагается норма, что работодатель не может установить срок для проведения вакцинации короче одного месяца.
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