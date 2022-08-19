Глава МВД: мы готовимся к обеспечению безопасности при сносе памятника

Министр отметил, что только что в эстонской Нарве демонтированы советские памятники, и больших протестов не было, но у памятника в Риге более сложная история.

"Именно к этому готовятся все органы безопасности и самоуправление Риги. Мы в тесном сотрудничестве разрабатываем всевозможные сценарии и абсолютно точно будем готовы действовать и принимать решения, чтобы не допустить ситуации, когда потенциальные беспорядки могут перерасти в еще больший ажиотаж", - сказал Эклонс.

Как сообщалось, до осени в Риге будет снесен установленный в советские годы памятник в парке Победы, и имеются опасения, что это может вызвать протесты.

Об одной из акций протеста уже заявил Русский союз Латвии. Она планируется в понедельник, 22 августа, вблизи памятника.