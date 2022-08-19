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Глава МВД: мы готовимся к обеспечению безопасности при сносе памятника

rus.tvnet.lv
Глава МВД: мы готовимся к обеспечению безопасности при сносе памятника
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Памятник в парке Победы.
Памятник в парке Победы. Фото: Paula Čurkste/LETA

Правоохранительные органы, органы безопасности и самоуправление Риги тесно сотрудничают в подготовке к тому, чтобы не допустить беспорядков при сносе памятника советским воинам в парке Победы, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр внутренних дел Кристап Эклонс.

Министр отметил, что только что в эстонской Нарве демонтированы советские памятники, и больших протестов не было, но у памятника в Риге более сложная история.

"Именно к этому готовятся все органы безопасности и самоуправление Риги. Мы в тесном сотрудничестве разрабатываем всевозможные сценарии и абсолютно точно будем готовы действовать и принимать решения, чтобы не допустить ситуации, когда потенциальные беспорядки могут перерасти в еще больший ажиотаж", - сказал Эклонс.

Как сообщалось, до осени в Риге будет снесен установленный в советские годы памятник в парке Победы, и имеются опасения, что это может вызвать протесты.

Об одной из акций протеста уже заявил Русский союз Латвии. Она планируется в понедельник, 22 августа, вблизи памятника.

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