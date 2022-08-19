Суд Сатверсме оценит запрет солдатам участвовать в политических партиях

По его мнению, законодатель мог бы принять такое регулирование, которое позволяло бы военнослужащему быть учредителем и членом политической партии, но запрещало бы активно представлять свои политические интересы на службе. Оспариваемые нормы также нарушили принцип правового равенства. Военнослужащие-контрактники находятся в равных и по определенным критериям в сопоставимых условиях, в том числе с земессаргами, военнослужащими резерва и работниками системы Министерства внутренних дел, у которых запрета на деятельность в политических партиях не существует. У такого разного отношения нет объективного и разумного основания, и оно не соразмерно.