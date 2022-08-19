Суд Сатверсме возбудил дело о нормах, устанавливающих запрет военнослужащим участвовать в политических партиях, проинформировали в суде.
Суд Сатверсме оценит запрет солдатам участвовать в политических партиях
Дело было возбуждено по заявлению некоего военнослужащего по контракту. Он хочет вступить в конкретную политическую партию, но из-за оспариваемых норм не может одновременно выполнять обязанности военнослужащего и действовать в политической партии.
Он просит Суд Сатверсме оценить соответствие второй части 10-й статьи и 1-го пункта части первой 15-й статьи Закона о военной службе первому предложению 91-й статьи и 102-й статье Сатверсме.
Вторая часть 10-й статьи Закона о военной службе предусматривает, что военнослужащий имеет право быть членом таких товариществ и фондов, которые не имеют политического характера, а также учреждать общества и учреждения военнослужащих и участвовать в других неполитических мероприятиях, если такая деятельность не препятствует исполнению служебных обязанностей.
В свою очередь, согласно 1-му пункту первой части 15-й статьи Закона о военной службе военнослужащему запрещается осуществлять политическую деятельность.
При этом первое предложение 91-й статьи Сатверсме указывает, что все люди в Латвии едины перед законом и судом.
В свою очередь, 102-я статья Сатверсме определяет, что каждый имеет право объединиться в товарищества, политические партии и другие общественные организации.
Военнослужащий указывает, что включенный в оспоренные нормы запрет несоразмерно ограничивает предусмотренное 102-й статьей Сатверсме право на свободу общения.
По его мнению, законодатель мог бы принять такое регулирование, которое позволяло бы военнослужащему быть учредителем и членом политической партии, но запрещало бы активно представлять свои политические интересы на службе. Оспариваемые нормы также нарушили принцип правового равенства. Военнослужащие-контрактники находятся в равных и по определенным критериям в сопоставимых условиях, в том числе с земессаргами, военнослужащими резерва и работниками системы Министерства внутренних дел, у которых запрета на деятельность в политических партиях не существует. У такого разного отношения нет объективного и разумного основания, и оно не соразмерно.
Суд Сатверсме пригласил Сейм до 18 октября представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.
Срок подготовки дела - 18 января 2023 года.
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