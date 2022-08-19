Страны ЕС должны аннулировать все ранее выданные россиянам многократные шенгенские визы, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей колонке для Politico, пишет "Медуза".
МИД Литвы предлагает аннулировать все ранее выданные россиянам шенгенские визы
Ранее министр призывал прекратить выдачу новых виз на уровне ЕС. Он подчеркнул, что этого будет недостаточно, так как у многих россиян уже есть многолетние визы и они могут ездить в Европу.
"Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним", - заявил Ландсбергис.
При этом министр подчеркнул, что Евросоюзу стоит продолжать принимать тех, кто уехал из России по политическим причинам и ищет убежища в Европе.
Власти Литвы, наряду с правительствами Эстонии и Латвии наиболее активно призывают Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.
Вопрос о прекращении выдачи виз будет рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа в Праге.
Уже сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!