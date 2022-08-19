МИД Литвы предлагает аннулировать все ранее выданные россиянам шенгенские визы

Ранее министр призывал прекратить выдачу новых виз на уровне ЕС. Он подчеркнул, что этого будет недостаточно, так как у многих россиян уже есть многолетние визы и они могут ездить в Европу.

"Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним", - заявил Ландсбергис.

При этом министр подчеркнул, что Евросоюзу стоит продолжать принимать тех, кто уехал из России по политическим причинам и ищет убежища в Европе.

Власти Литвы, наряду с правительствами Эстонии и Латвии наиболее активно призывают Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.

Вопрос о прекращении выдачи виз будет рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа в Праге.

Уже сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.