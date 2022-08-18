МВД предлагает временно прекратить повторную выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси

Поправки переданы на согласование другим министерствам, а затем их рассмотрят Сейм и правительство.

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Беларуси ограничения на получение первого временного ВНЖ.

Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знание государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знание государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

Норма о прекращении повторной выдачи ВНЖ предусматривает ряд исключений и возможность продления ВНЖ для лиц, которые длительно находились в Латвии, например, были гражданами или негражданами Латвии.