Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.
МВД предлагает временно прекратить повторную выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
Поправки переданы на согласование другим министерствам, а затем их рассмотрят Сейм и правительство.
В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Беларуси ограничения на получение первого временного ВНЖ.
Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знание государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знание государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.
Норма о прекращении повторной выдачи ВНЖ предусматривает ряд исключений и возможность продления ВНЖ для лиц, которые длительно находились в Латвии, например, были гражданами или негражданами Латвии.
Также исключения предусмотрены для лиц, которые находились в Латвии по гуманным причинам или в связи с национальными интересами, а также имеющих или имевших тесные семейные связи с гражданином или негражданином Латвии, например, состоявших в браке с гражданином или негражданином, который умер, и у супругов был общий ребенок - гражданин или негражданин Латвии, но из-за недостаточного знания государственного языка они не квалифицируются на получение статуса постоянного жителя ЕС.
Поправки предусматривают выдачу повторных ВНЖ лицам, которые были студентам или исследователями и после окончания учебы или исследовательского проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы приступить к работе или коммерческой деятельности.
С учетом того, что граждане России и Беларуси, к которым относится решение прекратить выдачу ВНЖ, запрашивают также долгосрочные визы, их выдача тоже приостанавливается до 30 июня 2023 года.
Для соблюдения интересов национальной экономики визы планируется выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам.
До вступления поправок в силу все полученные в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом и в Управлении по делам гражданства и миграции запросы на долгосрочные визы и ВНЖ будут рассматриваться в соответствии с прежним порядком.
МВД отмечает, что поправки повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из России и Беларуси, за исключением случаев, которые установлены правовыми актами ЕС.
По состоянию на 1 июля 2022 года с действительными ВНЖ в Латвии находились 2180 работников и 144 зарегистрированных в коммерческом регистре должностных лиц из соответствующих стран, а также 22 инвестора, вложившие средства в основной капитал коммерческих обществ. С действительными визами, которые были выданы в связи с занятостью, на 1 августа 2022 года в Латвии находились 2099 граждан России и Беларуси.
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