На Европу обрушились мощные ураганы и ливни, среди погибших есть дети

Местные жители рассказали, что шторм и ураган застали их врасплох: никаких предупреждений от властей не поступало.

"Мы никогда не видели столь сильных ураганов, как этот, можно подумать, что это тропический шторм", - рассказал агентству Reuters владелец ресторана на Корсике Седрик Белл.

В Австрии упавшими деревьями убило двух девочек, четырех и восьми лет. Инцидент произошел в южном регионе Каринтия. Мэр региона заявил, что пострадавшая от урагана территория похожа "на поле боя".

В Италии мужчина и женщина стали жертвами упавших деревьев в регионе Тоскана. Сильные ветра пронеслись через Венецию, срывая зонтики с местных кафе на площади Святого Марка и сбивая кирпичную кладку с колокольни собора.

В результате урагана пострадали морские курорты в Тоскане и на севере Лигурии. Региональный лидер Тосканы Эудженио Джани опубликовал видео, на котором видно, как колесо обозрения выходит из-под контроля из-за сильного ветра в Пьомбино.

В Испании по-прежнему не стихают лесные пожары: остановить возгорания, вспыхнувшие в результате аномальной жары, не могут даже проливные дожди.