Макрон: Путин согласен, чтобы эксперты МАГАТЭ проехали на Запорожскую АЭС через линию фронта

Также Путин упомянул о приглашении экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию в Еленовке, где в конце июля в результате взрыва погибло более полусотни украинских военнопленных.

Обсуждали также стамбульскую договоренность о разблокировании экспорта зерна и других видов продовольствия из украинских портов. В сообщении Кремля об этом сказано, что "по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности"

В Елисейском дворце не согласились с этим утверждением. "С нашей точки зрения, нет никаких юридических препятствий, связанных с санкциями, никаких операционных препятствий для экспорта российского зерна", - заявили Франс пресс в окружении французского президента. Там видят "со стороны России желание использовать этот вопрос как политический инструмент".

Что сказали в Елисейском дворце

Сообщение о переговорах Путина и Макрона появилось и на сайте Елисейского дворца. В нем говорится, что французский лидер "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности".

Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению Елисейского дворца, дал свое согласие на это.