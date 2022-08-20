Дунай настолько обмельчал, что над водой оказались обломки немецких военных кораблей

Low water levels on Danube reveal sunken WW2 German warships https://t.co/nXsxBJEsAh pic.twitter.com/4FBAFYuu8V — Reuters (@Reuters) August 19, 2022

Некоторые из кораблей могут содержать взрывчатые вещества.

Несколько десятков немецких кораблей затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Это были корабли Черноморского флота Третьего рейха, которые немцы пытались увести в безопасное место на Дунае, когда советские войска взяли под контроль черноморские порты.

В настоящее время в районе Прахово видны более 20 затонувших немецких кораблей.

Сейчас трудности для судоходства создают как обмельчавшая река, так и угроза взрывов.

Имеющийся судоходный путь в районе Прахово теперь сократился до 100 метров, хотя в обычное время он был вдвое шире.

Многие европейские страны в этом году переживают аномальную жару, в результате чего высохли многие реки в западной, центральной и южной Европе.

Во многих местах Дуная уровень воды в настоящее время является самым низким за последние 100 лет.