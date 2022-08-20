Поскольку уровень воды в Дунае быстро падает из-за самой сильной засухи в Европе за последние годы, в Сербии недалеко от порта Прахово над водой появились обломки немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны.
Дунай настолько обмельчал, что над водой оказались обломки немецких военных кораблей
Low water levels on Danube reveal sunken WW2 German warships https://t.co/nXsxBJEsAh pic.twitter.com/4FBAFYuu8V— Reuters (@Reuters) August 19, 2022
Некоторые из кораблей могут содержать взрывчатые вещества.
Несколько десятков немецких кораблей затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Это были корабли Черноморского флота Третьего рейха, которые немцы пытались увести в безопасное место на Дунае, когда советские войска взяли под контроль черноморские порты.
В настоящее время в районе Прахово видны более 20 затонувших немецких кораблей.
Сейчас трудности для судоходства создают как обмельчавшая река, так и угроза взрывов.
Имеющийся судоходный путь в районе Прахово теперь сократился до 100 метров, хотя в обычное время он был вдвое шире.
Многие европейские страны в этом году переживают аномальную жару, в результате чего высохли многие реки в западной, центральной и южной Европе.
Во многих местах Дуная уровень воды в настоящее время является самым низким за последние 100 лет.
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