Португалия возражает против запрета на въезд в ЕС для туристов из России

В МИД изданию отметили, что направленные против Москвы санкции "должны наказывать российскую военную машину, а не российский народ".

"Португалия считает, что главной целью режима санкций должно быть наказание российской военной машины, а не российского народа. Португалия примет участие в дискуссии по этому вопросу, которая в конце концов может пройти на уровне Европы, сделав свой вклад в создание единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда это делали", - говорится в сообщении МИД Португалии.

Напомним, ранее президентствующая в ЕС Чехия призвала на уровне блока рассмотреть запрет на выдачу виз гражданам России. Предложение не поддержали Германия, Греция, Кипр и еще несколько стран ЕС.

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что предложит ввести такой запрет на уровне государств-членов ЕС на следующем собрании глав МИД в Праге в конце августа.