Митрофанов: РСЛ обратится в суд, если партии запретят протест против сноса памятника

Говоря о причинах, почему акция протеста запланирована именно на завтра, Митрофанов сослался на интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса, в котором, отвечая на вопрос, начнутся ли работы по сносу памятника 23 августа, мэр этого ни опроверг и ни подтвердил. Поэтому

у РСЛ есть основания полагать, что демонтаж памятника в парке Победы может начаться 22 или 23 августа.

Митрофанов сообщил, что РСЛ будет ждать ответа на заявку до последнего момента - за шесть часов до начала акции. Если разрешения на проведение акции не будет получено, РСЛ обратится в суд.

Как сообщалось, акция протеста запланирована на понедельник, 22 августа, в 19:00. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие 100 человек.

Поданное заявление в настоящее время находится на рассмотрении органов государственной безопасности.

Митрофанов сообщил также, что против сноса памятника собрано более 10 тысяч подписей, которые переданы в органы Европейского союза.

РСЛ также обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением провести референдум о дальнейшей судьбе памятников.

Служба государственной безопасности ранее заявила, что нельзя исключить провокаций при демонтаже расположенного в Пардаугаве памятника, прославляющего оккупацию Латвии, в том числе попытки прокремлевски настроенных лиц остановить или задержать его снос.