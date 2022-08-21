Программа маркетинга Hustlers University, которой руководил противоречиво оцениваемый мультимиллионер Эндрю Тейт и которая помогла ему получить огромное число подписчиков в соцсетях, закрыта, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на The Guardian.
Миллионер, припарковавший Bugatti у памятника Свободы, лишился TikTok и важного источника дохода
Программа была частью онлайн-курса, начатого в прошлом году и обещавшего помочь подписчикам Тейта заработать тысячи долларов. Сообщается, что участники могли заработать деньги, регистрируя новых абонентов курса, их призывали публиковать видеоклипы Тейта, чтобы получить по возможности больше заявок.
Тейт призывал зрителей присоединяться и платить ежемесячную плату в размере 49 долларов. В июне Тейт сказал, что на курсе уже более 80 000 участников, однако это число СМИ проверить не смогли. Критики называли это мошенничеством.
В рекомендациях участникам, которые уже удалены, были включены такие советы, как: "В идеальном случае вы хотите 60-70% фанатов и 40-30% хейтеров. Вы хотите споров, хотите войны".
Блокировка в соцсетях
Бывший профессиональный кикбоксер, предприниматель и инфлюэнсер Эндрю Тейт недавно все-таки был заблокирован на платформах Meta и TikTok. Это связано с тем, что мужчина долгое время уничижительно выражался о женщинах.
Meta заблокировала аккаунты Тейта в Facebook и Instagram, где за ним следили четыре миллиона подписчиков. TikTok тоже заблокировал его счет и минимум одну фан-страницу Тейта.
Представитель Meta указал, что аккаунт мужчины был заблокирован, так как он нарушил политику в отношении опасных организаций и лиц, а также нарушил политику разжигания ненависти.
Аккаунты заблокированы навсегда.
В свою очередь TikTok удалил аккаунт Тейта, на котором было более 100 000 подписчиков и публиковались видео с выступлениями Тейта. Представитель предприятия пояснил, что "унижение женщин и идеология ненависти в TikTok недопустимы. Продолжается расследование такого содержания".
TikTok использует технологию, удаляющую перепубликованные видео Тейта и отмечает, чтобы они не появлялись в лентах людей. Удалена и фан-страница Тейта, на которую были подписаны более 130 000 человек.
Как уже писал RUS TVNET, а последние недели Эндрю Тейт появлялся в каждом втором видео в TikTok и Instagram и стал не только одним из самых узнаваемых, но и одним из самых противоречивых персонажей приложения. 26 июня этого года британский мультимиллионер получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport у памятника Свободы в Риге.
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