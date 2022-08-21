Миллионер, припарковавший Bugatti у памятника Свободы, лишился TikTok и важного источника дохода

Представитель Meta указал, что аккаунт мужчины был заблокирован, так как он нарушил политику в отношении опасных организаций и лиц, а также нарушил политику разжигания ненависти.

Аккаунты заблокированы навсегда.

В свою очередь TikTok удалил аккаунт Тейта, на котором было более 100 000 подписчиков и публиковались видео с выступлениями Тейта. Представитель предприятия пояснил, что "унижение женщин и идеология ненависти в TikTok недопустимы. Продолжается расследование такого содержания".

TikTok использует технологию, удаляющую перепубликованные видео Тейта и отмечает, чтобы они не появлялись в лентах людей. Удалена и фан-страница Тейта, на которую были подписаны более 130 000 человек.

Как уже писал RUS TVNET, а последние недели Эндрю Тейт появлялся в каждом втором видео в TikTok и Instagram и стал не только одним из самых узнаваемых, но и одним из самых противоречивых персонажей приложения. 26 июня этого года британский мультимиллионер получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport у памятника Свободы в Риге.