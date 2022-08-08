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Мужчина, который припарковал Bugatti за 5 млн евро у памятника Свободы и получил штраф. Кто он?

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Мужчина, который припарковал Bugatti за 5 млн евро у памятника Свободы и получил штраф. Кто он?
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Эндрю Тейт
Эндрю Тейт Фото: cobratate/"Instagram"

В последние недели Эндрю Тейт появлялся в каждом втором видео в TikTok и Instagram и стал не только одним из самых узнаваемых, но и одним из самых противоречивых персонажей приложения. 26 июня этого года британский мультимиллионер получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport у памятника Свободы.

Тейт получил штраф за парковку на следующий день после масштабного международного автомобильного события OneLife Rally. Ралли выбрало Ригу в качестве отправной точки шестого тура.

100 модифицированных суперкаров с уникальным дизайном и гонщики из 30 стран мира встретились c автолюбителями 25 июня на набережной 11 Ноября.

Автомобиль Тейта - одна из самых быстрых машин в мире. Авто может развивать максимальную скорость 489 км/ч. Каждый Chiron Pur Sport индивидуальный, поэтому нет двух одинаковых автомобилей. Всего в мире было выпущено 60 экземпляров. Стоимость автомобиля составляет около 5,5 миллиона евро.

Кто такой Эндрю Тейт? 

35-летний Тейт - бывший кикбоксер, предприниматель и блогер, который проводит онлайн-курсы по "современным способам заработка и создания богатства" через свою компанию Hustlers University. Также Тейт называет себя настоящим Джеймсом Бондом. Ему принадлежит более 20 других суперкаров.

"Я долгое время был без денег. Свой первый миллион я заработал, когда мне было около 27 лет, а после 31-32 лет у меня уже было 100 миллионов, совсем недавно я стал мультимиллиардером", - рассказывал Тейт. 

Согласно данным Forbes, богатство Илона Маска оценивается в 250 миллиардов долларов США, поэтому, вероятно, Тейт свой капитал приукрасил. В свою очередь, Essential Sports оценивает его состояние примерно в 30 миллионов долларов.

У него была довольно успешная карьера в кикбоксинге. Тейт выиграл четыре титула чемпиона мира в двух разных весовых категориях.

Чем популярен? 

К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.

В публикации на Facebook он сказал: "Они вырезали весь звук, потому что женщина на видео смеялась. И они вырезали конец видео, где она взяла ремень и ударила меня, пока мы оба смеялись. Глупо. Это было в 2012-м".

Однако всемирную известность Тейту принесли его сексистские высказывания.

Так, среди давних утверждений Тейта в Twitter:

  • "Сексуальные домогательства отвратительны и непростительны. Однако если мужчина смотрит на вас, свистит или спрашивает ваше имя, это не домогательство".
  • "Если ты сама себя ставишь в ситуацию, когда тебя можно изнасиловать, ты должна взять на себя определенную ответственность".

В июле 2022 года спортсмен стал более известен - после совместного стрима с блогером Эдином Россом на Twitch.

После этого пользователи Сети заинтересовались личностью Тейта. Вскоре экс-кикбоксер стал звездой TikTok, в котором у него даже нет аккаунта. Видео с сексистскими цитатами Тейта о женщинах разлетелись по рекомендациям разных стран.

Так, в одном из роликов он доказывал, что женщина теряет ценность, если у нее было много сексуальных контактов с разными мужчинами.

В итоге из-за своих высказываний он угодил в мемы, став "эталонным примером мужественности" для парней. Тейт учит, как должен вести себя "настоящий мужчина".

Комментаторы спорят о его сексистских взглядах - кто-то обвиняет его, а кто-то говорит, что это лишь часть образа и черный пиар. 

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