Мужчина, который припарковал Bugatti за 5 млн евро у памятника Свободы и получил штраф. Кто он?

Согласно данным Forbes, богатство Илона Маска оценивается в 250 миллиардов долларов США, поэтому, вероятно, Тейт свой капитал приукрасил. В свою очередь, Essential Sports оценивает его состояние примерно в 30 миллионов долларов.

У него была довольно успешная карьера в кикбоксинге. Тейт выиграл четыре титула чемпиона мира в двух разных весовых категориях.

Чем популярен?

К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.

В публикации на Facebook он сказал: "Они вырезали весь звук, потому что женщина на видео смеялась. И они вырезали конец видео, где она взяла ремень и ударила меня, пока мы оба смеялись. Глупо. Это было в 2012-м".

Однако всемирную известность Тейту принесли его сексистские высказывания.

Так, среди давних утверждений Тейта в Twitter: