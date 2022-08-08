В последние недели Эндрю Тейт появлялся в каждом втором видео в TikTok и Instagram и стал не только одним из самых узнаваемых, но и одним из самых противоречивых персонажей приложения. 26 июня этого года британский мультимиллионер получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport у памятника Свободы.
Мужчина, который припарковал Bugatti за 5 млн евро у памятника Свободы и получил штраф. Кто он?
Тейт получил штраф за парковку на следующий день после масштабного международного автомобильного события OneLife Rally. Ралли выбрало Ригу в качестве отправной точки шестого тура.
100 модифицированных суперкаров с уникальным дизайном и гонщики из 30 стран мира встретились c автолюбителями 25 июня на набережной 11 Ноября.
Автомобиль Тейта - одна из самых быстрых машин в мире. Авто может развивать максимальную скорость 489 км/ч. Каждый Chiron Pur Sport индивидуальный, поэтому нет двух одинаковых автомобилей. Всего в мире было выпущено 60 экземпляров. Стоимость автомобиля составляет около 5,5 миллиона евро.
Кто такой Эндрю Тейт?
35-летний Тейт - бывший кикбоксер, предприниматель и блогер, который проводит онлайн-курсы по "современным способам заработка и создания богатства" через свою компанию Hustlers University. Также Тейт называет себя настоящим Джеймсом Бондом. Ему принадлежит более 20 других суперкаров.
"Я долгое время был без денег. Свой первый миллион я заработал, когда мне было около 27 лет, а после 31-32 лет у меня уже было 100 миллионов, совсем недавно я стал мультимиллиардером", - рассказывал Тейт.
Согласно данным Forbes, богатство Илона Маска оценивается в 250 миллиардов долларов США, поэтому, вероятно, Тейт свой капитал приукрасил. В свою очередь, Essential Sports оценивает его состояние примерно в 30 миллионов долларов.
У него была довольно успешная карьера в кикбоксинге. Тейт выиграл четыре титула чемпиона мира в двух разных весовых категориях.
Чем популярен?
К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.
В публикации на Facebook он сказал: "Они вырезали весь звук, потому что женщина на видео смеялась. И они вырезали конец видео, где она взяла ремень и ударила меня, пока мы оба смеялись. Глупо. Это было в 2012-м".
Однако всемирную известность Тейту принесли его сексистские высказывания.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/a4l87DyurO— Zulu.1920 (@Yatande_) July 16, 2022
Так, среди давних утверждений Тейта в Twitter:
- "Сексуальные домогательства отвратительны и непростительны. Однако если мужчина смотрит на вас, свистит или спрашивает ваше имя, это не домогательство".
- "Если ты сама себя ставишь в ситуацию, когда тебя можно изнасиловать, ты должна взять на себя определенную ответственность".
В июле 2022 года спортсмен стал более известен - после совместного стрима с блогером Эдином Россом на Twitch.
После этого пользователи Сети заинтересовались личностью Тейта. Вскоре экс-кикбоксер стал звездой TikTok, в котором у него даже нет аккаунта. Видео с сексистскими цитатами Тейта о женщинах разлетелись по рекомендациям разных стран.
Так, в одном из роликов он доказывал, что женщина теряет ценность, если у нее было много сексуальных контактов с разными мужчинами.
В итоге из-за своих высказываний он угодил в мемы, став "эталонным примером мужественности" для парней. Тейт учит, как должен вести себя "настоящий мужчина".
Эндрю Тейт выглядит как чей то социальный эксперимент— 忘羡 (@lovely_reigen) July 26, 2022
я убеждена на 100%, что Эндрю Тейт гей. иначе я не вижу других причин почему он так яростно пытается быть альфа самцом, но при этом ненавидит женщин ТАК сильно, но обоготворяет мужиков— долгопупс 🤍💙🤍 (@mad_misanthrope) July 29, 2022
Комментаторы спорят о его сексистских взглядах - кто-то обвиняет его, а кто-то говорит, что это лишь часть образа и черный пиар.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!