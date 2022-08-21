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В понедельник на военной базе в Даугавгриве пройдут учения: предупреждают о шуме

rus.tvnet.lv
В понедельник на военной базе в Даугавгриве пройдут учения: предупреждают о шуме
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Военнослужащий НВС. Иллюстративное фото
Военнослужащий НВС. Иллюстративное фото Фото: Gatis Dieziņš

В понедельник, 22 августа, на военной базе в Даугавгриве пройдут запланированные занятия с повышенным уровнем шума, сообщили в соцсетях Национальные вооруженные силы (НВС).

Как пишут НВС, учения пройдут с 9 до 17 часов.

"Призываем жителей отнестись к проходящим учениям с пониманием", - заявили в Национальных вооруженных силах.

Кроме того, в понедельник, 22 августа, в рамках учений Simple strike 2022 на полигоне в Адажи пройдет боевая стрельба артиллерии и боевых вертолетов.

В свою очередь с 5 сентября по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военных учений Namejs 2022, в которых примут участие порядка 8000 участников.

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