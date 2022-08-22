"Неделя с 22 до 28 августа "сложносочиненная". Вновь нарастает напряженность. Чем ближе к выходным, тем ощущение грозы в воздухе все более отчетливое. Но другой недели у нас нет, разбираемся с этой!" - предупредила своих подписчиков в Instagram известный астролог Василиса Володина.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 августа: грядет драчливый квадрат - готовьтесь!
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 августа: грядет драчливый квадрат - готовьтесь!
- Первая половина полегче, к выходным посложнее. Основные задачи ставим перед собой на понедельник, вторник и среду. Они, например, помогут конструктивно использовать чужую силу себе на благо.
Действуйте так, как в старом школьном анекдоте:
- Кто на меня?
- Я, Степа!
- Кто на нас со Степой?
- Четверг овевает холодом экономии даже самые страстные отношения. "Думала, что он мной просто очарован, а он предложил поделить счет в ресторане, фи!". Постарайтесь рационально взвесить, каких отношений ждете вы лично – с безумным влюбленным транжирой или с хозяйственным экономным прагматиком. У каждого свой выбор.
- Ну и, наконец, к выходным станет точным и очень сильным драчливый квадрат Солнца и Марса, когда за словом в карман не лезут, своего ни пяди не уступают.
Если сложная ситуация не решалась спокойствием и разумом, сейчас она вполне может решиться напором, нажимом, давлением.
Только конфликт должен быть продуманным, осмысленным, а не "так и тянет устроить скандал!".
Вообще конфликты – это удобный способ решения проблем, они развивают отношения, развязывают гордиевы узлы. И чтобы конфликт был управляемым, а не превращался в банальную грызню, его нужно ПЛАНИРОВАТЬ.
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