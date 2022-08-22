Прогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 августа: грядет драчливый квадрат - готовьтесь!

"Неделя с 22 до 28 августа "сложносочиненная". Вновь нарастает напряженность. Чем ближе к выходным, тем ощущение грозы в воздухе все более отчетливое. Но другой недели у нас нет, разбираемся с этой!" - предупредила своих подписчиков в Instagram известный астролог Василиса Володина.