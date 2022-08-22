В Латвию пытались ввезти товары, подпадающие под санкции - 48 поддонов со стеклянными бутылками в форме скрипки

В VID уточнили, что попытка обойти санкции была обнаружена 16 августа путем анализа изображений сканирования груза. Материалы дела будут переданы в Департаменте налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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Как напоминает VID, в список санкционных товаров входят 37 групп товаров, которые запрещены к ввозу из России, в том числе вся древесина и изделия из нее, спирт этиловый неденатурированный, спирт крепкий, хлористый калий, удобрения, изделия из стекла, новые шины, двигатели, различные корабли, бывшая в употреблении мебель, нефтепродукты, уголь, золото и изделия из него и другие товары.

С 28 марта этого года, когда начался сбор данных о предотвращении санкционных рисков, до конца июля в Латвии было отклонено 2073 груза и зарегистрировано 1238 возможных нарушений санкций.

Департамент налоговой и таможенной полиции VID возбудил 26 уголовных производств в связи с нарушением санкций, наложенных международными организациями и Латвийской Республикой, на основании статьи 84 Уголовного закона.