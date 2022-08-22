Эстония добивается полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ

О необходимости введения всеобъемлющего эмбарго на российские энергоносители глава эстонского МИД заявил 22 августа в эфире Vikerraadio.

"Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины. Вдаваться в подробности мы сейчас не будем", - цитирует Урмаса Рейнсалу ERR.

Тем не менее, Рейнсалу перечислил, что Эстония настаивает не только на комплексном эмбарго на российские энергоносители, но и предлагает ввести запрет на некоторые новые товарные группы и лица, а также окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT.

Глава МИД напомнил, что Эстония добивается запрета на въезд в Европу гражданам РФ.

"Более десяти миллионов граждан России имеют право на въезд в Европейский союз. Кто-то должен сделать первый шаг и, надеюсь, нам удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам", - сказал Рейнсалу.