Угроза или провокация? Перед посольством Эстонии в Москве появился странный плакат c танком

Плакат не похож на рекламный. Оформлен он в цветах георгиевской ленты. На нем написано: "Убрали Т-34? Мы заменим его на более современную модель". Повесили его рядом с консульским отделом посольства Эстонии в Москве, расположенного по адресу: Калашный переулок, 8. Прохожие не обращают внимания на вывеску. Как и фотография, видео снято в пасмурный день. В другое время суток и с другой погодой данной фотографии в интернете не обнаружено.

Портал Limon.ee обратился к пресс-атташе посольства Эстонии в Москве Кирсти Вильямаа за комментарием о том, висит ли еще данный плакат рядом со зданием.

"Несомненно, эта фотография – провокация. В настоящее время возле посольства Эстонии в Москве такого плаката нет, и сотрудники посольства не заметили его и в прошлые выходные, поэтому можно предположить, что он был там только в момент съемки", - говорит Кирсти Вильямаа.

Как сообщалось, 16 августа в первой половине дня в городе Нарва и его ближайших окрестностях были перенесены шесть монументов с советской военной символикой, их прежние места сейчас приводятся в порядок и озеленяются. Братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарва получила нейтральное надгробие. Танк Т-34 доставлен в Эстонский военный музей, где станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны.