Фото и видео ⟩ Танк и монументы с советской символикой перенесены из Нарвы в Эстонский военный музей

Видео: Демонтаж танка-памятника в Нарве

Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра, и к 11 часам он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а затем отказали крепления подъемного крана.

В Нарве задержаны девять человек

По сообщению полиции, во вторник в Нарве задержаны девять человек, семь из них — утром.

Идаский префект Тарво Крууп сказал, что эти люди и раньше были в поле зрения правоохранительных органов. "Некоторые из них также угрожали предприятию, сносившему один из советских памятников, - пояснил Крууп. - Всего за день задержали девять человек, что само по себе немного, если учитывать масштаб операции".