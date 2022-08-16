Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Rus.Postimees вел прямую трансляцию демонтажа. К 15:00 памятник доставили в Эстонский военный музей в Виймси.
Фото и видео ⟩ Танк и монументы с советской символикой перенесены из Нарвы в Эстонский военный музей
Видео: Демонтаж танка-памятника в Нарве
Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра, и к 11 часам он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а затем отказали крепления подъемного крана.
В Нарве задержаны девять человек
По сообщению полиции, во вторник в Нарве задержаны девять человек, семь из них — утром.
Идаский префект Тарво Крууп сказал, что эти люди и раньше были в поле зрения правоохранительных органов. "Некоторые из них также угрожали предприятию, сносившему один из советских памятников, - пояснил Крууп. - Всего за день задержали девять человек, что само по себе немного, если учитывать масштаб операции".
"Мне очень приятно, что нарвское сообщество вело себя достойно. Мы старались и сами быть больше в диалоге с людьми, и могу сказать, что нам это удалось. Злости к нам было очень мало. Напряжение никуда не исчезло — впереди вечер и следующие дни», - сказал Крууп, по словам которого полиция готова реагировать на правонарушения.
Что будет с задержанными? "Двое из них уже на свободе, поскольку не было причин держать их дольше. Семеро, которые своим поведением представляют явную угрозу правопорядку, пробудут у нас еще какое-то время", - сказал Крууп.
Монументы с советской символикой перенесены из Нарвы
Монументы с советской символикой перенесены из Нарвы, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.
Во вторник в первой половине дня в городе Нарва и его ближайших окрестностях были перенесены шесть монументов с советской военной символикой, их прежние места сейчас приводятся в порядок и озеленяются. Братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарва получила нейтральное надгробие. Танк Т-34 доставлен в Эстонский военный музей, где станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны.
"Перенос советских военных монументов в Нарве и Нарва-Йыэсуу был масштабной операцией. Учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно были действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности. Мы не дадим России возможности использовать прошлое для того, чтобы сеять раскол в Эстонии – нашем доме", - сказала премьер-министр Кая Каллас.
"Сегодня рано утром правительство приняло решение, и уже в первой половине дня монументы, установленные чужой властью, были перенесены, а танк прибыл в Военный музей в Виймси. Все прошло быстро и спокойно, и, надеюсь, останется так и в дальнейшем. Советские монументы, бывшие источником напряжения, исчезли из публичного пространства, теперь мы можем вместе двигаться дальше. У нас общее будущее, пора сосредоточиться на нем", - добавила Каллас.
"Благодарю тех, кто осуществил перенос монументов, за быстрые и продуманные действия, а местных жителей за то, что отнеслись к происходящему с пониманием. Эстония – наш общий дом, и мы хотим, чтобы в нем царили мир и порядок. Мы должны прилагать к этому усилия", - подчеркнула премьер-министр.
На основании сегодняшнего решения правительства были перенесены мемориальные доски с Петровской площади, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент "Три штыка" и памятник Мерикюласкому десанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, сделано нейтральным.
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