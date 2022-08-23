Женщина в Facebook опубликовала фотографию, на которой виден мужчина на электросамокате Bolt. На плечах у него удивительным образом прикреплено детское креслице. Такой "творческий подход" мог быть опасным для жизни как самого мужчины, так и сидящего у него на плечах ребенка. Портал Apollo.lv связался с Госполицией и предприятием Bolt, чтобы выяснить ситуацию.
Женщину шокировали действия водителя электросамоката в Риге. Полиция и Bolt комментируют ситуацию
В Госполиции указали, что в законе о дорожном движении установлено, что водителю электросамоката запрещено перевозить пассажиров. За это грозит предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных единиц, то есть от 10 до 30 евро.
Кроме того, полиция пояснила, что видимую на фотографии ситуацию можно оценить как безответственную. Поступая таким образом, мужчина ставит под угрозу здоровье и безопасность как свои, так и ребенка.
В свою очередь представитель Bolt указал, что езда на электросамокате, когда не нем находится более одного человека, чрезвычайно опасна и противоречит требованиям аренды предприятия. Присоединяясь к платформе Bolt, каждый пользователь обязуется соблюдать правила, в том числе не ездить вдвоем на одном электросамокате.
Представитель предприятия отметил: "Безопасность - один из приоритетов деятельности Bolt, и предприятие вводит все новые решения, чтобы способствовать ей. Один из краеугольных камней безопасного использования самокатов - опыт и знания водителя, поэтому активно ведется разъяснительная работа - как в приложениях Bolt, так и при помощи соцсетей и во время образовательных мероприятий".
В мае 2022 года Bolt заключил меморандум с Госполицией, чтобы совместно способствовать улучшению безопасности дорожного движения. В рамках сотрудничества Bolt и Госполиция реализуют совместные мероприятия по безопасности дорожного движения и различные социальные инициативы по информированию и обучению участников дорожного движения.
Например, на прошлой недели предприятие присоединилось к проводимой Госполицией проверке водителей электросамокатов. Если в ходе проверки выяснялось, что правила дорожного движения не соблюдались, соответственно следовал план действий и временно блокировался доступ ездока к услугам.
Заботясь о безопасности на дороге, важно соблюдать и скоростной режим. Максимальная скорость электросамоката установлена законом - это 25 километров в час, однако каждому, особенно тем, кто использует самокат впервые, в приложении доступен режим новичка, ограничивающий скорость до 15 километров в час.
"Кроме того, предприятие ограничило максимальную скорость движения до 15 километров в час у большей части школ и детсадов в Риге и других городах, где доступны электросамокаты предприятия. Кроме того, ограничения скорости введены в парках и скверах", - рассказал представитель компании Эймантс Балта.
Создана и технология, которая при помощи сенсоров устанавливает число ездоков на самокате. Клиенту отсылается сообщение об ограничении числа ездоков, и если его многократно игнорировать, то клиент будет заблокирован.
Способствуя мероприятиям по безопасности, до начала движения каждому ездоку в приложении предлагается ознакомиться с путеводителем безопасности. Чтобы попасть в него, пользователи должны переключить приложение предприятия в режим самоката и нажать в левой нижней стороне экрана на значок щита. Кроме того, в приложении размещено сообщение Госполиции о правилах безопасного движения на дороге, с которым пользователи удобно могут ознакомиться до поездки.
Напомним, 25 марта 2021 года Сейм в окончательном чтении принял поправки, регулирующие использование электросамокатов.
В закон включено определение электросамоката, установлено, что это оборудованное электродвигателем транспортное средство с максимальной скоростью до 25 километров в час, у которого нет педалей, которое предусмотрено для одного человека и оборудовано рулем или поддержкой для рук, механически соединенной с поверхностью для поддержки ног.
Ездить на электросамокате можно с возраста 14 лет. Лицам, достигшим 18-летнего возраста, права для управления электросамокатом не нужны. В свою очередь лицам в возрасте от 14 до 17 лет необходимы права на управление велосипедом или каким-либо другим транспортным средством. За нарушения к водителям электросамокатов применяют те же административные наказания, что и к велосипедистам.
Напоминаем!
Перемещаясь на электросамокате, запрещено:
- Ехать, не держась за руль;
- Ехать, держась за другое едущее транспортное средство;
- Перевозить груз, мешающий управлению или угрожающий другим участникам дорожного движения;
- Перевозить пассажиров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!