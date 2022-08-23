Женщину шокировали действия водителя электросамоката в Риге. Полиция и Bolt комментируют ситуацию

В мае 2022 года Bolt заключил меморандум с Госполицией, чтобы совместно способствовать улучшению безопасности дорожного движения. В рамках сотрудничества Bolt и Госполиция реализуют совместные мероприятия по безопасности дорожного движения и различные социальные инициативы по информированию и обучению участников дорожного движения.

Например, на прошлой недели предприятие присоединилось к проводимой Госполицией проверке водителей электросамокатов. Если в ходе проверки выяснялось, что правила дорожного движения не соблюдались, соответственно следовал план действий и временно блокировался доступ ездока к услугам.

Заботясь о безопасности на дороге, важно соблюдать и скоростной режим. Максимальная скорость электросамоката установлена законом - это 25 километров в час, однако каждому, особенно тем, кто использует самокат впервые, в приложении доступен режим новичка, ограничивающий скорость до 15 километров в час.

"Кроме того, предприятие ограничило максимальную скорость движения до 15 километров в час у большей части школ и детсадов в Риге и других городах, где доступны электросамокаты предприятия. Кроме того, ограничения скорости введены в парках и скверах", - рассказал представитель компании Эймантс Балта.

Создана и технология, которая при помощи сенсоров устанавливает число ездоков на самокате. Клиенту отсылается сообщение об ограничении числа ездоков, и если его многократно игнорировать, то клиент будет заблокирован.