В Вашингтоне появляется все больше спекуляций о том, что США поставили Украине больше оружия, чем публично сообщала администрация президента Джо Байдена, пишет Politico.
Politico: США, возможно, поставили Украине больше оружия, чем сообщалось публично
"В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радарные системы", - сообщило издание.
Politico упоминает документ, направленный администрацией в Конгресс, в котором есть список того, что вошло в последний пакет помощи Киеву на 775 миллионов долларов. В то же время указывается, что поставки не ограничиваются представленным списком.
Politico ссылается на два информированных источника, заявивших, что
Вашингтон в пакет поставок вооружения от 19 августа включил высокоточные боеприпасы Excalibur, несмотря на том, что публично об этом не сообщалось.
Издание цитирует и двух бывших спецназовцев, которые заявили, что недавние атаки сил Украины на объекты РФ в Крыму были результатом ударов ракет дальнего радиуса действия.
Однако у украинцев ракет с таким радиусом действия, чтобы можно было попасть по авиабазе Саки в Крыму, нет, по крайней мере их нет в списке того, что публично было передано Киеву.
Издание допускает - отмечая, что это только спекуляции, - что США могли тайно передать Украине армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS), радиус действия которой составляет около 300 километров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!