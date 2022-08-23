Магний, вода и разогревающие упражнения от судорог

Чтобы мышцы полноценно функционировали, им необходимы минералы - калий, кальций, натрий и магний, или так называемые электролиты. "Судороги - это способ, как организм сигнализирует о том, что начался дефицит электролитов", - объясняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. Каждый из упомянутых минералов выполняет в организме свою функцию:

натрий поддерживает баланс жидкости в организме, нервную деятельность, регулирует мышечные сокращения и кислотный баланс;

калий (вместе с натрием) помогает уменьшить и предотвратить мышечные судороги;

кальций помогает регулировать мышечные сокращения и сердечный ритм;

Магний расслабляет мышцы, обеспечивает правильную передачу импульсов по нервным волокнам.

Если сочетание всех этих электролитов будет правильным, мышцы также будут функционировать на полную мощность. В свою очередь, для обеспечения нормального кровообращения и питания мышц организм должен получать достаточное количество жидкости. Не зря считается, что именно дефицит воды и электролитов становится главной причиной возникновения судорог.

Также женщины часто жалуются на судороги во время беременности, поэтому гинекологи уже в профилактических целях рекомендуют принимать магний. "Не стоит беспокоиться, потому что магний совершенно точно не вредит ребенку, - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. - Рекомендую выбирать качественные препараты с хорошей биодоступностью - цитрат или хелат магния. Они стоят немного дороже, но лучше усваиваются организмом".

2. Физические нагрузки