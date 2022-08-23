Когда мышца испытывает спонтанный спазм, возникает неприятное ощущение, называемое в народе судорогой. В жаркую погоду ее случается переживать чаще, потому что, когда мы потеем, мы теряем много электролитов, а без потребления достаточного количества жидкости мышцы не получают достаточного кровоснабжения, не получают необходимых питательных веществ (минералов) и вскоре судороги "поражают" икры, ступни или бедра.
Магний, вода и разогревающие упражнения от судорог
Что чаще всего вызывает судороги и как их предотвратить, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Если судорога возникает первый раз в жизни, конечно, неприятные физические ощущения заставляют беспокоиться и задавать вопрос - что со мной происходит? "Следует понимать, что судороги - это неконтролируемые, непрогнозируемые, непроизвольные, болезненные, тянущие мышечные спазмы, вызванные внезапным сокращением или напряжением мышечной ткани. Иногда они случаются во время физических нагрузок, а иногда наоборот - посреди ночи, когда мы находимся в состоянии покоя, а кровообращение и обмен веществ в организме в целом замедляются", - объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Несколько чаще на судороги жалуются женщины, но в целом примерно 50-60% взрослых и 7% детей испытывали судороги хотя бы раз в жизни. Эпизод судорог может пройти через несколько секунд, и его можно перетерпеть и пережить, но иногда он длится до нескольких минут, и справиться с неприятными ощущениями уже становится намного труднее.
Наиболее типичные ситуации и факторы, вызывающие судороги
1. Дефицит минералов и электролитов
Чтобы мышцы полноценно функционировали, им необходимы минералы - калий, кальций, натрий и магний, или так называемые электролиты. "Судороги - это способ, как организм сигнализирует о том, что начался дефицит электролитов", - объясняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. Каждый из упомянутых минералов выполняет в организме свою функцию:
- натрий поддерживает баланс жидкости в организме, нервную деятельность, регулирует мышечные сокращения и кислотный баланс;
- калий (вместе с натрием) помогает уменьшить и предотвратить мышечные судороги;
- кальций помогает регулировать мышечные сокращения и сердечный ритм;
- Магний расслабляет мышцы, обеспечивает правильную передачу импульсов по нервным волокнам.
Если сочетание всех этих электролитов будет правильным, мышцы также будут функционировать на полную мощность. В свою очередь, для обеспечения нормального кровообращения и питания мышц организм должен получать достаточное количество жидкости. Не зря считается, что именно дефицит воды и электролитов становится главной причиной возникновения судорог.
Также женщины часто жалуются на судороги во время беременности, поэтому гинекологи уже в профилактических целях рекомендуют принимать магний. "Не стоит беспокоиться, потому что магний совершенно точно не вредит ребенку, - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. - Рекомендую выбирать качественные препараты с хорошей биодоступностью - цитрат или хелат магния. Они стоят немного дороже, но лучше усваиваются организмом".
2. Физические нагрузки
Чаще всего судороги возникают после длительных походов, соревнований или физически тяжелых тренировок. "Длительное пребывание в одной позе, сидение или поднятие тяжестей также могут вызывать судороги. С этой проблемой также сталкиваются люди, повседневно выполняющие работу, требующую длительного стояния на ногах. В этом случае в ногах накапливается кровь и жидкость, в организме возникает нарушение водного баланса, мышцы и сухожилия укорачиваются и возникают судороги", - объясняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. Было бы целесообразно избегать длительного пребывания в статических позах, в том числе длительного сидения в одном положении, и находить возможность передвигаться и употреблять достаточное количество жидкости.
3. Атеросклеротические изменения в кровеносных сосудах
К сожалению, и возраст делает свое дело. С годами у многих развивается атеросклероз, сосуды сужаются, и в результате мышцы больше не снабжаются кровью в достаточном количестве, не обогащаются кислородом и необходимыми им минералами. Такие заболевания, как венозная недостаточность, различные заболевания щитовидной железы и надпочечников, сахарный диабет, паркинсонизм, периферическая невропатия, остеоартрит, сердечно-сосудистые заболевания также могут служить причиной частых эпизодов судорог.
4. Прием некоторых медикаментов
Люди, принимающие мочегонные препараты (диуретики), иногда жалуются, что их мучают судороги. Этому есть объяснение, ведь эти препараты усиленно выводят соли калия из организма, и опять начинается уже упомянутый порочный круг: как только начинает не хватать жидкости, возникает дефицит солей и появляются судороги! "Мочегонные препараты очень часто назначают пациентам в сочетании с лекарствами для лечения повышенного артериального давления. Также при сердечной недостаточности, когда сердце работает недостаточно, в ногах появляются отеки, отекают лодыжки. Чтобы не напрягать сердце, необходимо выводить из организма лишнюю жидкость с помощью диуретиков", - говорит фармацевт Аманда Озолиня. Судороги также могут вызывать остеопороз, астма и прием обезболивающих.
Быстрый план действий в случае внезапных судорог:
- Постарайтесь подвигать болезненное место, помассировать, растянуть мышцу.
- Если причиной судорог является усталость мышц, могут помочь специальные упражнения и физиотерапия. Однако если судорога возникла во время спортивной тренировки, в следующий раз перед занятием обязательно нужно хорошенько размяться, подготовить мышцы и связки к работе.
- При длительном сидении целесообразно периодически делать самомассаж стоп, выполнять упражнения для стоп, чтобы способствовать оттоку крови и лимфы к голеням. Рекомендуется пройтись попеременно на наружном и внутреннем краях стоп.
- При расширенных венах ног и судорогах рекомендуется использовать один из препаратов, предназначенных для вен, улучшающих венозный отток и тем самым уменьшающих судороги.
План профилактических действий по предотвращению приступов:
- Как силовые, так и балансовые упражнения помогают поддерживать работу мышц и нервной системы в таком тонусе, чтобы эпизоды судорог случались как можно реже.
- В жаркую погоду рекомендуется периодически заменять питьевую воду минеральной водой с более высоким содержанием солей. Кроме того, в жаркую погоду привычных двух литров воды недостаточно - летом нужно пить больше жидкости!
- Обогатить меню содержащими калий продуктами - бананами, картофелем, черносливом, абрикосами, изюмом и содержащими магний продуктами - темным шоколадом, авокадо, миндалем и бобовыми.
- Для профилактики можно принимать препарат магния, а также витамин В6, обладающий противосудорожным действием.
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