В результате конфликта на Югле пострадали женщина и ее дочь. Комментарий полиции

Как сообщили порталу TVNET в Госполиции, в пятницу семья с детьми возвращалась домой после совместного отдыха. По дороге между родителями возник конфликт, в результате чего мужчина ударил женщину. В конфликт родителей вмешалась и дочь пары, которую толкнули, после чего она упала.