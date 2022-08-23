Более 6000 человек поделились в Facebook сообщением, в котором очевидица описывает инцидент, произошедший на Югле 19 августа, в результате которого пострадала женщина с дочерью.
В результате конфликта на Югле пострадали женщина и ее дочь. Комментарий полиции
В результате конфликта на Югле пострадали женщина и ее дочь. Комментарий полиции
Как сообщили порталу TVNET в Госполиции, в пятницу семья с детьми возвращалась домой после совместного отдыха. По дороге между родителями возник конфликт, в результате чего мужчина ударил женщину. В конфликт родителей вмешалась и дочь пары, которую толкнули, после чего она упала.
Свидетели вызвали на место происшествия полицию и медиков.
Против мужчины, поднявшего руку на женщину, начат административный процесс, травмы женщины и девочки будут оценены в ходе экспертизы.
Кроме того, стражи порядка запросили у медиков документы, подтверждающие тяжесть травм, подтвердили в Госполиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова