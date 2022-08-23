"Яндекс" обменял агрегатор новостей на сервис доставки еды Delivery Club

Совет директоров и руководство "Яндекса" пришли к выводу, что интересам акционеров лучше всего отвечает стратегический выход из медиабизнеса (кроме развлекательного стриминга), сказано в пресс-релизе компании. Она собирается сфокусироваться на других технологиях - поиске, рекламе, такси, доставке, следует из заявления.

"Яндекс" без новостей

Еще в апреле VK и Yandex N.V. анонсировали продажу "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Основные условия сделки стороны уже согласовали, но они пока не разглашаются, следовало из сообщений компаний.

"Яндекс" объявил о возможной продаже сервисов в середине марта - после начала российского вторжения в Украину. В апреле в компании заявляли, что не получали никаких запретов со стороны властей, которые могли бы помешать продаже этих сервисов.

Противники войны критиковали поисковик "Яндекса" за то, что он не выдает ссылки на публикации, противоречащие российской официальной линии.