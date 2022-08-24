Среди молодежи в TikTok стал популярен челлендж, помогающий экономить

Этот метод не определяет, насколько большой должна быть сумма, однако он позволяет людям внести ясность в правила составления своего бюджета.

Например, многие делают так, что снимают наличные со счета и на эту сумму и стараются прожить месяц. В конце месяца можно понять, сколько денег осталось, и сделать выводы, какие расходы можно сократить, а какие следует оставить.

Это действительно помогает?

Для большого количества людей вид физических банкнот дает лучшее представление о том, сколько денег тратится, по сравнению с тем, когда они расплачиваются картой (часто создается впечатление, что хранящиеся на ней средства почти неисчерпаемы).

Другими словами, наличные помогают лучше планировать месячный бюджет, потому что люди своими глазами видят, сколько денег у них осталось, а также позволяют понять, в каких категориях можно сэкономить.

Если, например, люди перерасходуют свои средства на тусовки, то в следующем месяце на развлечения с друзьями они могут потратить меньше. Или же планируются другие виды развлечений, не требующие больших вложений.

Конечно, то же самое можно делать и при помощи банковских приложений, но физическое восприятие денег помогает уделять больше внимания тому, сколько вы тратите.

Такой вид экономии также помогает избежать перерасхода средств. Однако есть один существенный минус - безопасность.

Очевидно, что если у вас большая сумма денег хранится в одном месте, то это будет менее безопасно, чем положить их на хранение в банк. Наличные могут быть легко украдены, а также их можно лишиться в результате несчастного случая. Хранение наличных "в носке" также исключает возможность вложить деньги в инвестиции.