В последние годы оборот наличных денег в обществе значительно сократился, так как люди все чаще используют бесконтактные платежи. Однако молодежь присоединилась к челленджу, который заставляет вернуться к использованию наличных, рассказывает Euronews.
Среди молодежи в TikTok стал популярен челлендж, помогающий экономить
Для тех, кто пытается сэкономить во времена высокой инфляции, хранение наличных денег "в носке" является достаточно эффективным инструментом: каждую неделю, каждую вторую неделю или каждый месяц с банковского счета снимается определенная сумма, которая потом кладется куда-то на хранение дома.
Хотя банки предлагают своим клиентам различные способы сбережения и накопления средств, новая тенденция показывает, что физическое сбережение денег меняет подход к тому, как средства воспринимаются и тратятся. Так, в TikTok среди молодежи стал популярен хештег #CashStuffing. Видео с таким хештегом на этой социальной платформе просмотрели более 520 миллионов раз.
@cashstuffingfix #ROMWEnextgen #cashstuffing #cashenvelopes #budgetingtips ♬ original sound - CashStuffingFix @thalyn_08 May 1,2022 ☺️ #cashstuffing #wifeduties #wifediaries #pinaywifecashstuffing #budgeting #saving ♬ Mahal Ka Sa Akin - Tootsie Guevara
Как это работает?
Метод очень прост: каждый фиксированный период времени с банковского счета снимается определенная сумма наличных - такая, которая не мешает ежедневным расходам. Кроме того, наличные деньги часто делятся для использования на разные цели - ужин с друзьями, поездки и тому подобное.
Этот метод не определяет, насколько большой должна быть сумма, однако он позволяет людям внести ясность в правила составления своего бюджета.
Например, многие делают так, что снимают наличные со счета и на эту сумму и стараются прожить месяц. В конце месяца можно понять, сколько денег осталось, и сделать выводы, какие расходы можно сократить, а какие следует оставить.
Это действительно помогает?
Для большого количества людей вид физических банкнот дает лучшее представление о том, сколько денег тратится, по сравнению с тем, когда они расплачиваются картой (часто создается впечатление, что хранящиеся на ней средства почти неисчерпаемы).
Другими словами, наличные помогают лучше планировать месячный бюджет, потому что люди своими глазами видят, сколько денег у них осталось, а также позволяют понять, в каких категориях можно сэкономить.
Если, например, люди перерасходуют свои средства на тусовки, то в следующем месяце на развлечения с друзьями они могут потратить меньше. Или же планируются другие виды развлечений, не требующие больших вложений.
Конечно, то же самое можно делать и при помощи банковских приложений, но физическое восприятие денег помогает уделять больше внимания тому, сколько вы тратите.
Такой вид экономии также помогает избежать перерасхода средств. Однако есть один существенный минус - безопасность.
Очевидно, что если у вас большая сумма денег хранится в одном месте, то это будет менее безопасно, чем положить их на хранение в банк. Наличные могут быть легко украдены, а также их можно лишиться в результате несчастного случая. Хранение наличных "в носке" также исключает возможность вложить деньги в инвестиции.
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