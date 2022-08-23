Министерство обороны обещает создать в Латгале сотни рабочих мест

Национальные вооруженные силы в настоящее время обеспечивают в Латгале около 550 рабочих мест, но в будущем планируется создать примерно 700 рабочих мест, говорится в докладе Министерства обороны, который был заслушан правительством на выездном заседании в Лудзе во вторник.

В докладе говорится, что с 2018 года было создано/восстановлено несколько подразделений Земессардзе, в том числе 3-я Латгальская бригада, а именно 36-й батальон боевой поддержки в качестве подразделения профессиональной службы.

36-й батальон три года дежурил в составе сил быстрого реагирования НАТО.

В докладе сообщается, что в Латгале на полигоне Meža Mackeviči в среднесрочной перспективе будет начата первая очередь развития опорной базы полигона, а для развитие полигона в период с 2022 по 2025 год запланированы 9,5 млн евро.