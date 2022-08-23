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Двух мужчин задержали за попытку украсть автомобиль под угрозой пневматического оружия

rus.tvnet.lv
Двух мужчин задержали за попытку украсть автомобиль под угрозой пневматического оружия
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: PopTika/shutterstock.com

В понедельник, 15 августа, около 22:00 к Государственной полиции обратился мужчина, который сообщил, что в вечер того дня в Риге, в микрорайоне Шампетерс, на него напали двое мужчин и похитили бумажник с деньгами, кредитными картами и документами, а также попытались похитить автомобиль. Нападение произошло, когда пострадавший сидел в своей машине за рулем.

Внезапно в салон его машины, на заднее сидение и на переднее сидение, рядом с водителем, сели два незнакомых мужчины и, угрожая пневматическим оружием, потребовали дать им бумажник с деньгами. Потерпевший отдал злодеям кошелек, а потом преступники потребовали и ключи от машины. Владелец машины с целью самообороны вытащил нож, после которого между ними началась.

Драка продолжилась снаружи, и хозяину машины нанесены телесные повреждения. Когда пострадавший владелец машины сел в машину, чтобы скрыться, один из мужчин пистолетом разбил стекло двери. Владелец машины доехал до своего дома, где позвонил в службу неотложной медицинской помощи и полиции.

Сотрудники полиции проводили осмотр машины и выполнили другие предварительные следственные действия.

Полицейские выяснили, что подозреваемыми являются мужчины 1992 и 1999 годов рождения, которые уже попадали в поле зрения полиции.

В среду, 17 августа, сотрудники полиции задержали родившегося в 1999 году мужчину. При обыске его квартиры полицейские нашли похищенные вещи: кошелек, кредитные карточки и документы. Мужчина 1992 года рождения попытался скрыться от полиции, но 18 августа полицейские поймали его в заброшенном доме.

Также полицейские нашли машину, которой, возможно пользовались нападавшие. В ней был найден пневматический пистолет и металлическая трубка со следами крови.

Мужчина 1992 года рождения посажен под арест, а мужчина 1999 года рождения - находится на свободе, но под присмотром полиции.

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