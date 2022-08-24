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Кто вам платит? Дебаты ⟩ Памятник, "русский мир" и диалог с оппозицией. Спорят Юдин и Агешин

Эрика Сташкевич Артем Липин rus.tvnet.lv
Памятник, "русский мир" и диалог с оппозицией. Спорят Юдин и Агешин
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Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. В новой политической дискуссии сошлись премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".

Продолжается новый сезон "Кто вам платит?/Дебаты", где мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто хочет влиять на жизнь страны до 2026 года - кандидатами на пост депутатов 14-го Сейма, выборы в который пройдут уже 1 октября.

Гости эфира:

  • Андрей Юдин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Новое Единство";
  • Валерий Агешин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Согласие".

В эфире прозвучало:

  • 00:00-04:36 О гостях эфира и их позициях по важным для Латвии вопросам;
  • 04:37-26:55 Снос памятника в Пардаугаве сплотит латвийское общество или станет поводом для раздора?
  • 26:56-33:43 "Тут нечего праздновать" против "Первый день без войны". Спор "Нового Единства" и "Согласия";
  • 33:44-45:03 О партиях и их принципиальных разногласиях;
  • 45:04-1:00:00 О (бес)полезности друг друга и красных линиях.

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