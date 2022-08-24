Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. В новой политической дискуссии сошлись премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Памятник, "русский мир" и диалог с оппозицией. Спорят Юдин и Агешин
Памятник, "русский мир" и диалог с оппозицией. Спорят Юдин и Агешин
Продолжается новый сезон "Кто вам платит?/Дебаты", где мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто хочет влиять на жизнь страны до 2026 года - кандидатами на пост депутатов 14-го Сейма, выборы в который пройдут уже 1 октября.
Гости эфира:
- Андрей Юдин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Новое Единство";
- Валерий Агешин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Согласие".
В эфире прозвучало:
- 00:00-04:36 О гостях эфира и их позициях по важным для Латвии вопросам;
- 04:37-26:55 Снос памятника в Пардаугаве сплотит латвийское общество или станет поводом для раздора?
- 26:56-33:43 "Тут нечего праздновать" против "Первый день без войны". Спор "Нового Единства" и "Согласия";
- 33:44-45:03 О партиях и их принципиальных разногласиях;
- 45:04-1:00:00 О (бес)полезности друг друга и красных линиях.
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