Кто вам платит? Дебаты ⟩ Памятник, "русский мир" и диалог с оппозицией. Спорят Юдин и Агешин

Продолжается новый сезон "Кто вам платит?/Дебаты", где мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто хочет влиять на жизнь страны до 2026 года - кандидатами на пост депутатов 14-го Сейма, выборы в который пройдут уже 1 октября.